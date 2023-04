Tai praneša „Ukrinform“, remdamasi Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos spaudos tarnyba.

„Liubercuose ugniagesiai lokalizavo gaisrą metaliniame atliekų utilizavimo ceche. Grėsmės kaimyniniams pastatams nėra“, – rašoma pranešime.

In #Lyubertsy (#Moscow region), a manufactury for the disposal of plastic and rubber caught fire.