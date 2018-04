Didėjant nerimui dėl Sirijos – perspėjimas galingosioms šalims

Didėjant nerimui, kad ši krizė gali vesti į tiesioginį Amerikos karinį konfliktą su Damasko sąjungininke Rusija, vienašališkų JAV veiksmų priešininkai paragino ketvirtadienį surengti nepaprastąjį uždarą JT Saugumo Tarybos posėdį. Be to, Didžioji Britanija sušaukė savo kabineto nepaprastąjį pasitarimą.

Iškilus pavojui, kad JAV artimiausiu metu imsis baudžiamųjų priemonių, Rusija stengėsi įrodinėti, kad Sirijos prezidentas Basharas al Assadas su chemine ataka niekaip nesusijęs, o viena padėtį šalyje stebinti grupė nurodė, kad iš svarbių Damasko gynybos objektų evakuojamos režimo pajėgos.

D. Trumpo karingos tviterio žinutės buvo paskelbtos po Rusijos ambasadoriaus Beirute perspėjimo, kad bet kokios į Siriją nutaikytos raketos bus numuštos ir kad taip pat bus smogta „jas paleidusiems šaltiniams“. Ši žinia buvo paskelbta per Irano remiamos Libano sukarintos šiitų grupuotės „Hizbollah“ kontroliuojamą televiziją.

Tikėtina, kad Jungtinės Valstijos elgsis kaip praeitais metais, kai surengė sparnuotųjų raketų smūgį, atsakydama į kitą cheminę ataką Sirijoje. Tąsyk raketų salvė buvo paleista iš Viduržemio jūroje plaukiojančių amerikiečių karo laivų.

D. Trumpas savo tviterio žinutėse rašė, kad raketos bus „mielos, naujos ir „išmanios“.

JAV gynybos sekretorius Jimas Mattisas ir CŽV direktorius Mike'as Pompeo trečiadienį susitiko Baltuosiuose rūmuose aptarti galimybių, sakė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders.

JT Saugumo Tarybai kol kas nerandant diplomatinio sprendimo, organizacijos generalinis sekretorius Antonio Guterresas trečiadienį perspėjo, kad laikas senka.

„Šiandien paskambinau penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių ambasadoriams, kad pakartočiau savo didelį susirūpinimą dėl dabartinės aklavietės pavojų ir akcentuočiau būtinybę vengti leisti situacijai nevaldomai vystytis“, – sakė jis, turėdamas omenyje JAV, Rusiją, Kiniją, Prancūziją ir Didžiąją Britaniją.

Ketvirtadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė mįslongą žinutę, kurioje rašoma, kad Sirija bus atakuota „labai greitai, o galbūt labai labai negreit“.

„Niekada nesakiau, kada Sirijoje laukti atakos. Galbūt tai įvyks labai greitai, o galbūt labai labai negreit! Bet kokiu atveju mano valdomos Jungtinės Valstijos nuveikė labai gerą darbą, iš regiono išgindamos „Islamo valstybę“. Kur jūsų „Ačiū, Amerika?“, – rašoma JAV prezidento žinutėje.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 April 2018