Kalbėdamas Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas padėkojo JAV kariams bei džiaugėsi, jog per išpuolius nebuvo žuvusiųjų. „JAV pajėgos ruošiasi bet kam, bet panašu, kad Iranas atsitrauks“.

Kalbėdamas apie praėjusios savaitės išpuolį bei jo metu nužudytą Qasimą Soleimani, prezidentas tikino, kad JAV nukovė „pavojingiausią pasaulio teroristą“.

Taip pat D. Trumpas paskelbė apie papildomas ekonomines sankcijas Iranui, tačiau daugiau detalių neatskleidė.

"As long as I am President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon." pic.twitter.com/7lzGY5fWz3