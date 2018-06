Šį komentarą jis išsakė D. Trumpui paraginus vėl prijungti Rusiją prie Didžiojo septyneto (G-7). D. Trumpas yra „rimtas žmogus, mokantis klausytis žmonių ir atsiliepti į jų argumentus“, V. Putinas sakė duodamas interviu Rusijos televizijai, planuojamą visą parodyti šeštadienį. „Dėl to manau, kad dialogas gali būti konstruktyvus“, – pridūrė Rusijos lyderis. Prieš išskrisdamas į Kanadoje vykstantį G-7 viršūnių susitikimą D. Trumpas paragino grąžinti šio išsivysčiusios pramonės šalių klubo formatą G-8, koks jis buvo iki 2014 metų. Susiję straipsniai: Trumpas nusiteikęs susitikti su Putinu Rusai pučiasi: mes laimime antrąjį Šaltąjį karą, o JAV laukia žlugimas „Jie išmetė Rusiją. Jie turėtų leisti Rusijai sugrįžti, nes mums reikėtų, kad Rusija būtų prie derybų stalo“, – JAV lyderis sakė prieš sėsdamas į prezidentinį lėktuvą. Iš turtingųjų šalių klubo, laikančio save taisyklėmis pagrįstos pasaulio tvarkos ir globaliosios ekonomikos garantu, Maskva buvo pašalinta po 2014 metais įvykdytos Ukrainai priklausančio Krymo aneksijos. Viršūnių susitikimo kuluaruose Europos lyderiai stengėsi susitarti dėl bendros pozicijos, griežtai nukreiptos prieš Rusijos pakartotinį priėmimą. Vėliausias D. Trumpo ir V. Putino susitikimas buvo trumpas pokalbis Vietname praeitų metų lapkritį. Balandžio pradžioje Kremliaus padėjėjas Vladimiras Ušakovas nurodė, kad D. Trumpas per pokalbį telefonu pasiūlė surengti susitikimą su V. Putinu. JAV ir Rusijos santykiai jau kelerius metus yra smarkiai pašliję dėl Sirijos konflikto, Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos ir Maskvos vaidmens separatistiniame konflikte Rytų Ukrainoje. Nesutarimus taip pat kursto D. Trumpo sprendimas išvesti Jungtines Valstijas iš 2015 metais sudaryto galingųjų šalių susitarimo dėl Irano branduolinės programos.

