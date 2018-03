Dešimtys tūkstančių protestuojančių slovakų reikalauja pokyčių vyriausybėje

Bratislavoje protestuotojai užplūdo centrinę aikštę, mažesni protestai vyko ir dešimtyse kitų vietų Slovakijoje bei užsienyje. Tai yra didžiausio masto demonstracijos nuo 1989-ųjų Aksominės revoliucijos. Šių protestų organizatoriai nori, kad prie žurnalisto nužudymo tyrimo prisidėtų ekspertų iš užsienio, ir kad būtų sudaryta „nauja patikima vyriausybė, kurioje nebūtų žmonių, įtariamų korupcija“ arba ryšiais su organizuotu nusikalstamumu. Žurnalistas J. Kuciakas buvo nužudytas tuo metu, kai rengėsi paskelbti straipsnį apie Italijos mafijos veiklą Slovakijoje ir jos ryšius su pareigūnais iš premjero Roberto Fico aplinkos. Be kita ko, jo vyriausybė taip pat galbūt yra susijusi su kitais korupcijos skandalais. „Slovakija (taip smarkiai) supurtyta, kaip nebuvo jau ilgai“, – sakė viena iš demonstracijų organizatorių Karolina Farska. Taikūs protestuotojai skandavo R. Fico skirtą žinutę: „Atsistatydink!“ Po beprecedenčio 27 metų J. Kuciako ir jo bendraamžės sužadėtinės Martinos Kusnirovos nužudymo situacija Slovakijoje, palyginti stabilioje Europos Sąjungos valstybėje, staiga virto chaosu. Praėjusį mėnesį šalies prezidentas Andrejus Kiska sakė, kad jo valstybė yra „sėkminga, išdidi ir savimi pasitikinti“, bet kovo 4-ąją jis jau kalbėjo apie „rimtą politinę krizę“, kurią sukėlė žurnalisto nužudymas. Po garsaus žurnalisto, tyrusio numanomas valdančiosios partijos „Kryptis – socialinė demokratija“ (SMER-SD) sąsajas su korupcija, nužudymo Slovakijos ministras pirmininkas ir vidaus reikalų ministras vis garsiau raginami atsistatydinti. Teisingumo ministrė iš valdančiajai koalicijai priklausančios partijos „Most-Hid“ („Tiltas“) taip pat apkaltino premjerą, esą jis skleidžia sąmokslo teorijas. Tokia vieša kritika atspindi tikėtiną įtampą pačiame ministrų kabinete. A. Kiskai paraginus iš esmės pertvarkyti vyriausybę arba skelbti pirmalaikius rinkimus, R. Fico anksčiau šią savaitę prabilo apie „bandymą visiškai destabilizuoti mūsų valstybę“. Premjeras taip pat kėlė klausimą, kodėl A. Kiska praėjusiais metais buvo privačiai susitikęs Amerikos milijardieriumi George'u Sorosu, ir pavadino šį verslininką abejotinos reputacijos žmogumi. Tai paskatino įsikišti teisingumo ministrę Lucią Žitnanską, kuri pareiškė, kad R. Fico „skleisdamas sąmokslo teorijas nusitaikė į žemiausius žmonių instinktus“. „Daug kas suvokė, kad situacija tampa kritinė, – sakė analitikas Michalas Vašečka iš Bratislavos politikos instituto. – Prasidėjo kova, kad Slovakija netaptų dar viena Vengrija, autokratija, kurią kontroliuoja nedidelė grupė oligarchų.“ Pasak analitiko, R. Fico sąmokso teorijos veikiausiai supykdė kai kuriuos slovakus ir prisidėjo prie jų sprendimo išeiti į gatves, nes jie prisimena 10-ą dešimtmetį, kai valdžioje buvo autoritariškasis premjeras Vladimiras Mečiaras. Jam valdant Slovakija buvo izoliuota tarptautinės bendruomenės, be to, jis irgi taikėsi į G. Sorosą. „Žmonėms tai primena V. Mečiarą ir komunistų valdžią. Ir didelė visuomenės dalis į tai reaguoja labai jautriai“, – teigė M. Vašečka. J. Kuciako ir jo sužadėtinės kūnai su šautinėmis žaizdomis buvo aptikti vasario 25 dieną poros namuose Velka Mačos mieste, esančiame už 65 km į rytus nuo sostinės Bratislavos. Policija nurodė, kad šis nusikaltimas „veikiausiai susijęs su žurnalisto vykdytu tyrimu“. Po J. Kuciako mirties jo darbdaviai paskelbė šio tyrimo medžiagą. Pareigūnai praėjusią savaitę sulaikė kelis J. Kuciako straipsnyje paminėtus italų verslininkus, bet dėl įkalčių stokos juos paleido.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.