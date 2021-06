Dešimtys Rusijos ambasados darbuotojų paliko Čekiją

Diplomatinis ginčas prasidėjo balandžio pabaigoje. Čekija apkaltino Rusijos žvalgybos agentus dėl penkių sprogimų amunicijos sandėlyje šalies rytuose 2014 metais. Per incidentą žuvo du žmonės. Kremlius kategoriškai paneigė bet kokias sąsajas su sprogimais. Abi šalys išsiuntė viena kitos diplomatus. Be to, Rusija įtraukė Čekiją į vadinamąjį nedraugiškų valstybių sąrašą.

Ginčas paveikė ir rusišką mokyklą Prahoje, kuri įsteigta dar 1922-aisiais. Kadangi daugelis mokytų buvo akredituoti kaip ambasados administracijos darbuotojai, jie taip pat buvo priversti palikti šalį. Čekija pradėjo „šios švietimo įstaigos naikinimą“, pranešime kritikavo Rusijos ambasada.