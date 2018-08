Sukarinta policija – Civilinė gvardija – socialiniame tinkle „Twitter“ informavo, kad septyni policininkai buvo apdeginti rūgštimi ir negesintomis kalkėmis, kurių turėjo pro užtvarą mėginę prasiveržti migrantai. Ispanijos naujienų agentūra „Europa Press“ nurodė, kad maždaug 100 migrantų pavyko patekti į Seutą. Prieš mėnesį kiek daugiau nei 600 migrantų sugebėjo prasiveržti į šį anklavą perlipę per dvigubą tvorą, apraizgytą spygliuota viela. Tai buvo didžiausias pro šią užkardą prasiveržusių migrantų skaičius nuo 2017 metų vasario, kai per keturias dienas į Seutą pateko daugiau nei 850 migrantų. Seuta ir Melilja – dar viena Ispanijos valda Maroko šiaurės rytuose – yra vienintelės su Afrikos šalimis besiribojančios Europos Sąjungos teritorijos, todėl migrantai taip stengiasi į jas patekti.

