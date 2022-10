Dešimtys JAV demokratų ragina Bideną derėtis su Putinu

Laiške 30 demokratų giria ligšiolines J. Bideno pastangas remti Ukrainą ir vengti tiesioginio JAV įsikišimo vietoje. Tačiau, jų nuomone, būtinas energingas mėginimas užbaigti karą diplomatiniu keliu.

„Turint omenyje šio karo žalą Ukrainai ir pasauliui bei katastrofiškos eskalacijos riziką, manome, kad Ukrainos, Jungtinių Valstijų ir pasaulio interesas yra vengti ilgo konflikto“, - rašo Pramilos Jayapal vadovaujami kongresmenai. Dėl to jie prašo J. Bideną padvigubinti savo pastangas dėl paliaubų.

Parlamentarų nuomone, būtina su Maskva pradėti diplomatines derybas.

„Neturime iliuzijų, labai sunku užmegzti kontaktą su Rusija – dėl pasipiktinimą keliančios neteisėtos invazijos į Ukrainą ir jos sprendimų aneksuoti daugiau Ukrainos teritorijų“, - sakoma laiške.

„Tačiau jei yra kelias nutraukti karą ir kartu išsaugoti laisvą ir nepriklausomą Ukrainą, Amerikos atsakomybė yra išnaudoti bet kokias diplomatines galimybes (...)“, - tęsiama laiške.

Laiškas sulaukė griežtos kai kurių Demokratų partijos narų kritikos. P. Jaypal po to patvirtino savo paramą Ukrainai jos kovoje dėl demokratijos ir laisvės.

Johnas Kirby‘is, Nacionalinės Saugumo Tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius, patvirtino, kad laiškas gautas ir padėkojo Kongreso nariams už išreikštas mintis.

Kartu jis pareiškė, jog nėra ženklų, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas būtų pasirengęs rimtoms diplomatinėms pastangoms dėl karo nutraukimo.

„Kai girdi jo retoriką, matai kitus dalykus – rusų vykdomus žiaurumus, karo nusikaltimus, oro antskrydžius prieš civilinę infrastruktūrą, tuomet tampa aišku, kad ponas V. Putinas nėra nusiteikęs derėtis“, - pabrėžė J. Kirby‘is.

Be to, esą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis turi nuspręsti, kada tinkamas metas diplomatinėms deryboms ir kokiomis sąlygomis. „Mes neketiname to diktuoti“, - pabrėžė J. Kirby‘is.