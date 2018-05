N. Dimitrovas kalbėjosi su graikų valstybinės naujienų agentūros ANA žurnalistais po sekmadienį Europos Sąjungos diplomatijos vadovų derybų užkulisiuose įvykusio susitikimo su Graikijos užsienio reikalų ministru Niku Kocijumi. „Derybas dėl teisinių ir techninių klausimų tęs ekspertai“, – sakė Makedonijos URM vadovas. Pasak jo, derybos jau pasiekė savo „paskutinį etapą“, o susitarimas gali būti pasiektas dar prieš ES viršūnių susitikimą birželio pabaigoje. Senas ginčas rusena nuo 1991 metų, kai Makedonija tapo nepriklausoma valstybe. Graikija ginčija kaimynės teisę naudoti savo pavadinimą, nes tai esą gali reikšti teritorines pretenzijas į Graikijos istorinį šiaurinį regioną, irgi vadinamą Makedonija. Atėnai šią mažytę valstybę, neturinčią priėjimo prie jūros, pripažįsta jos laikinu pavadinimu – kaip Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (angl. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM). Būtent šiuo pavadinimu Makedonija 1993 metais buvo priimta ir į Jungtines Tautas. Atėnai nori, kad pakeistas pavadinimas būtų įtvirtintas konstitucijos pataisa ir turėtų erga omnes poveikį, t.y. būtų naudojamas tiek šalies viduje, tiek už jos ribų. ES diplomatijos vadovė Federica Mogherini sakė, kad buvo susitikusi su N. Dimitrovu per „neformalius darbo pusryčius“, o diskusijos dėl Makedonijos pavadinimo, pasak jos, juda į priekį. „Mus visus labai džiugina padaryta pažanga, ypač derybose tarp Skopjės ir Atėnų dėl (Makedonijos) pavadinimo problemos. Visi stengiamės paremti ir prisidėti prie, tikiuosi, teigiamo šių svarbių derybų rezultato“, – žiniasklaidai sakė F. Mogherini prieš ES užsienio reikalų ministrų susitikimą. Siūlomi keli galimi pavadinimai, iš kurių dažniausiai minimas – Aukštutinė Makedonija ir Naujoji Makedonija. Pasak N. Dimitrovo, Graikijos premjeras Aleksis Cipras ir jo kolega makedonietis Zoranas Zajevas šią savaitę per pokalbį telefonu gali pasiekti susitarimą. N. Kocijus sakė, kad su N. Dimitrovu „baigė darbą, kurį jiems patikėjo jų premjerai“. „Kai teisiniai ir techniniai klausimai bus išspręsti, (susitarimo) tekstas bus grąžintas abiem premjerams, kurie privalo aptarti ir užbaigti susitarimą“, – sakė Graikijos diplomatijos vadovas. Šis ginčas tapo rimta kliūtimi Makedonijos kelyje į Europos Sąjungą ir NATO.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.