„Der Spiegel“: prie Rusijos ambasados Berlyne buvo rastas rusų diplomato kūnas

Spalio 19 d. 7.20 val. diplomato kūną be gyvybės ženklų rado ambasadą saugantis policininkas.

Neaišku, ar jis užsimušė nukritęs, ar jau buvo negyvas prieš kritimą.

Atvykę greitosios pagalbos specialistai nebeatgaivino diplomato.

„Spiegel“ taip pat praneša, kad Rusija nedavė leidimo Vokietijos valdžiai atlikti diplomato kūno skrodimą. Jis buvo perduotas Rusijos ambasadai.

Rusijos ambasadorius pakomentavo „Der Spiegel“, kad šis atvejis – tragiškas incidentas, o nuo tolimesnių komentarų susilaikė.

Vokietijos žvalgybos šaltiniai teigė „Der Spiegel“, jog įtariama, kad antruoju sekretoriumi ambasadoje dirbęs diplomatas iš tiesų buvo slaptas Federalinio saugumo biuro (FSB) pareigūnas, siejamas su aukšto rango FSB generolu.

Son of FSB's Director of the Directorate for Protection of Constitutional Order (same unit that chases and poisons Russian dissidents) fell from a window and died at the Russian Embassy in Berlin.https://t.co/CSVrgRnR7v