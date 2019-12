„Viskas prasidėjo nuo akies niežėjimo. Po vakarienės 2015 metų balandį Emilianas Gebrevas staiga pasijuto prastai. Kitą dieną jo būklė dar labiau pablogėjo. Bulgarijoje veikiančios vienos ginklų gamyklos savininkas viename iš Sofijos restoranų pradėjo vemti ir prarado sąmonę. Ligoninėje E. Gebrevą netrukus ištiko koma. Tapo aišku, kad vyras apnuodytas.

Gebrevui tik per plauką pavyko išgyventi ir nuo tada jis gyveno nežinomybėje. Kas su juo taip pasielgė? – „Der Spiegel“ straipsnyje klausia Christo Grozevas, Romanas Lehbergeris ir Fidelius Schmidas.

Kai buvo išsiaiškinta, kad už buvusio šnipo Sergejaus Skripalio apnuodijimo 2018 metų kovą Solsberyje stovi Rusijos karinės specialiosios tarnybos GRU specialiojo dalinio nariai, sąsajos tarp S. Skripalio ir E. Gebrevo atvejų tapo akivaizdžios.

Koks galėjo būtų rusų motyvas E. Gebrevo atveju? Jis, be kita ko, tiekė ginklų Gruzijai per konfliktą su Rusija 2008 metais. Be to, E. Gebrevas mėgino įsigyti stambią Bulgarijos ginklų gamyklą. Veikiausiai buvo mėginta visomis priemonėmis sutrukdyti šios gamyklos įsigijimui?

Šių metų pradžioje „Bellingcat“ ir „The Insider“ žurnalistai atskleidė akivaizdų ryšį tarp šių dviejų pasikėsinimų ir taip pat pateikė įrodymų apie „visoje Europoje koordinuotą Rusijos žudikų dalinių veiklą“.

„Vyrų, kurie kaip iš trilerio apie šnipus, turi leidimą žudyti. Šešėlio karius, kurie yra ne smegenys, o Kremliaus didelio masto kampanijos įrankis, ir, Vakarų saugumo tarnybų nuomone, galutinis šios kampanijos tikslas yra destabilizuoti ir susilpninti Europą. GRU agentai šios kampanijos metu vykdo purviną darbą. Jie ryžtingi ir žiaurūs, tačiau atidžiau pasižiūrėjus, jie kartais nerangesni, nei atrodo“, – rašo „Der Spiegel“.

„Esminis vaidmuo, aiškinantis S. Skripalio ir E. Gebrevo apnuodijimus, tenka specialiosios tarnybos darbuotojui pseudonimu Sergejus Fedotovas. Prieš pasikėsinimą į S. Skripalį 2018 metų kovą Fedotovas buvo atvykęs į Angliją su jo vardu išduotu pasu. Spėjama, kad būdamas vieno iš Londono viešbučių kambaryje jis veikė kaip pasikėsinimo į S. Skripalį Solsberyje koordinatorius.

Tyrimas – taip pat informacijos paieška Rusijos pasų duomenų bazėse – leido šių metų vasarį išaiškinti šį vyrą. Sergejus Fedotovas iš tiesų yra 45 metų GRU agentas Denisas Sergejevas.

Bendro tyrimo metu „Bellingcat“ ir „Der Spiegel“ užfiksavo daugybę šio vyro kelionių į Europą nuo 2012 metų. Šengeno vizą Sergejus Fedotovas be jokių sunkumų gaudavo Europos šalių atstovybėse ir konsulatuose. Apie tai liudija dokumentai iš kelių diplomatinių atstovybių, kuriuos turi „Der Spiegel“.

Užfiksuota ir nemažai šio agento kelionių į Bulgariją. 2015 metų balandžio 24 dieną, likus trims dienoms iki pasikėsinimo į ginklų prekeivį E. Gebrevą, Fedotovas buvo atskridęs į Juodosios jūros kurortą Burgasą. Atgalinį bilietą jis nusipirko skrydžiui po savaitės. Tačiau jau vėlų balandžio 28 d. vakarą Fedotovas per Stambulą sėkmingai išskrido atgal į Maskvą. Būtent tą dieną E. Gebrevas ir prarado sąmonę restorane ir paniro į komą.

Sutapimas? Veikiausiai ne. Kaip rodo naujasis tyrimas, Denisas Sergejevas, žinomas kaip Sergejus Fedotovas, buvo ne vienintelis GRU agentas, abejotinu laikotarpiu skraidęs į Bulgariją.

Konfidencialūs dokumentai iš duomenų bazių apie skrydžius ir keleivių sąrašus liudija apie iš viso aštuonių išaiškintų GRU agentų, kurie, kaip įtariama, yra susiję su pasikėsinimu, keliones.

Pasikėsinimo dieną Bulgarijoje kartu su „Fedotovu“ buvo ir dar du agentai – Sergejus Pavlovas ir Georgijus Gorškovas. Kaip ir Fedotovo atveju, jų duomenys Rusijos duomenų bazėse ir registruose buvo pradėti kurti tik 2009 metais. Po to, kai spaudoje pasklido informacija apie S. Skripalio ir E. Gebrevo bylas, jų duomenys buvo vėl ištrinti.

Fedotovas, Pavlovas ir Gorškovas egzistavo tik ant popieriaus, pavyzdžiui, Europos diplomatinių atstovybių vizų padaliniuose.

Be to, agentų pasų serijose yra pastebima „tam tikra skaitmenų seka, kuri jau anksčiau buvo naudojama išaiškinti GRU darbuotojus“, rašo vokiečių leidinys.

Maždaug po mėnesio po pasikėsinimo 2015 metų balandį prekeivis ginklais E. Gebrevas buvo išrašytas iš ligoninės. Tačiau jau gegužės 25 d. verslininkui vėl teko kreiptis dėl apnuodijimo simptomų. Jis vėl išgyveno.

Likus dviem dienoms iki antrojo pasikėsinimo, tiesioginiu reisu iš Rusijos į Sofiją vėl atvyko du GRU agentai. Vienu iš jų buvo Sergejus Fedotovas.

Nepaisant dviejų mėginimų, žudikams nepavyko Bulgarijoje įvykdyti savo užduoties, nors akivaizdu, kad operacijai buvo ilgai ir kruopščiai ruošiamasi. Skrydžių duomenų analizė parodė, kad aštuoni išaiškinti GRU agentai besikeičiančios sudėties buvo atvykę į Bulgariją nuo 2014 metų kovo iki 2015 metų gegužės.

Vyrai su fiktyviais vardais čia vyko tikrai ne atostogų.

„Greičiausiai jie vyko sekti, stebėti ir suduoti smūgį. Senoji specialiųjų tarnybų mokykla“, – konstatuoja leidinys.

Bulgarijos žinybos vis dar tiria E. Gebrevo bylą. „E. Gebrevas ir toliau siekia, kad panaudotų nuodų mėginiai būtų ištirti specialiose laboratorijose. Pirminiai rezultatai rodo, kad naudota medžiaga yra panaši į nervus paralyžiuojančius nuodus iš „Novičiok“ grupės. Tai medžiaga, kuri taip pat vos neatėmė S. Skripalio gyvybės“, – rašo „Der Spiegel“.