Šie protestai yra didžiausias iššūkis A. Vučičiaus valdymui. Pirmosios protesto akcijos buvo opozicijų partijų surengtos po to, kai lapkritį prieš partijų susirinkimą centrinėje šalies dalyje buvo sumuštas vienas jų lyderių. Opozicinis Aljansas už Serbiją (SZS), jungiantis įvairaus politinio spektro partijas, užpuolikus apkaltino esant A. Vučičiaus vadovaujamos valdančiosios Serbijos progresyviosios partijos rėmėjais. Tačiau valdžia tai neigia. „Serbija lėtai kyla, ištisi miestai kyla ... ir mūsų skaičius augs“, – kreipdamasis į minią, šeštadienį Belgrade pareiškė aktorius ir vienas judėjimo lyderių Branislavas Trifunovičius, kurį cituoja televizija N1. Keli šimtai žmonių protestavo ir pietiniame Kragujevaco mieste, o apie 50 žmonių dalyvavo protesto akcijoje šiauriniame Novi Sado mieste, skelbia naujienų agentūra „Beta“. Prie gruodžio 8 dieną prasidėjusių protesto akcijų vėliau prisijungė ir studentai bei visuomenėje gerai žinomi asmenys, visų pirma menininkai. Šeštadienį demonstruotojai susirinko Belgrade prie vietinio filosofijos fakulteto ir žygiavo per miestą, laikydami didelį transparantą „1 iš 5 milijonų“. Tai buvo užuomina į ankstesnį A. Vučičiaus pareiškimą, kad jis nenusileis opozicijos reikalavimams dėl žiniasklaidos laisvės ir sąžiningų rinkimų, „net jei į gatves išeis penki milijonai žmonių“. Kraštutinių nacionalistinių pažiūrų A. Vučičius opozicijos ir pilietinės visuomenės yra kaltinamas dėl savo autokratinio valdymo ir žiniasklaidos kontrolės panaudojant ją kovai su oponentais. Komentuodamas ankstesnius protestus, prezidentas sakė, kad yra „pasirengęs išklausti piliečius, kurie protestuoja, tačiau ne opozicijos melagius“. A. Vučičius prezidentu buvo išrinktas 2017 metais. Anksčiau jis ėjo ministro pirmininko pareigas.

