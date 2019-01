Šis žingsnis žymi stulbinamą sugrįžimą vieninteliai moteriai, kada nors dirbusiai šiame . Pirmasis naujos sudėties Kongreso posėdis atveria susiskaldžiusio valdymo Vašingtone tarpsnį. N. Pelosi ir jos Demokratų partija, įgijusį daugumą žemuosiuose Kongreso rūmuose, yra nusiteikę konfrontuoti su respublikonu prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), kad įgytų palankias starto pozicijas mėginimui 2020 metais perimti Baltuosius rūmus.

