Britų specialiosios tarnybos susidomėjo asmeniu, į Hitrou iš Maskvos reisą AFL2570 vykdžiusiu „Aeroflot“ lėktuvu, nusileidusiu 14.32 val. šeštadienį kovo 3 d., rašo BBC.

„Kelias valandas praleidęs Didžiojoje Britanijoje rusas ir vėl įsėdo į Maskvą skrydį vykdžiusį lėktuvą, o tai neabejotinai kelia klausimų dėl jo vizito tikslo“, – rašo laikraščiai, remdamiesi iš šaltinių gauta medžiaga.

Anot šaltinio iš Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybės, specialiosios tarnybos iš Rusijos atvykusį lėktuvo keleivį laiko potencialiu šios bylos veikėju.

Šaltinio pateikiamais duomenimis, asmenų, keliančių susidomėjimą šios bylos kontekste, yra keli. Kol kas nėra žinoma, ar specialiosios tarnybos įtaria, kad iš Rusijos atskridęs asmuo į JK atgabeno nuodą, įvykdė užpuolimą ar padarė dar ką nors.

„Mes užtikrintai manome, kad užpuolimą įvykdę asmenys iš šalies išvyko per kelias artimiausias valandas“, - patikino šaltinis.

Antiteroristinės struktūros anksčiau savo pranešimuose apie Skripalių apnuodijimą nėra minėjusios jokių įtariamųjų.

Šis faktas skatino daryti prielaidą, kad nervų sistemą paralyžiuojanti nuodinga medžiaga buvo atsiųsta paštu ar įdėta į Julijos Skripal bagažą.

Šaltiniai iš teisėsaugos taip pat patvirtino, kad „Aeroflot“ lėktuvo apžiūra, kovo 30 d. atlikta Londono Hitrou oro uoste ir valdžios atstovų įvardyta kaip planinė, iš tiesų buvo įvykdyta turimų žvalgybinių duomenų pagrindu.

Specialiosios tarnybos ir toliau analizuoja lėktuvo, kuriuo į JK atskrido J. Skripal, keleivių sąrašus.

Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) direktorius Sergejus Naryškinas trečiadienį sakė, kad buvusio rusų šnipo Sergejaus Skripalio apnuodijimas Didžiojoje Britanijoje yra britų ir JAV saugumo tarnybų „groteskiška provokacija“.

„Net dėl groteskiškos provokacijos su Skripaliais, kurią grubiai sukurpė Didžiosios Britanijos ir JAV specialiosios tarnybos, dalis Europos valstybių neskuba beatodairiškai sekti paskui Londoną ir Vašingtoną, o verčiau nori kruopščiai išsiaiškinti, kas įvyko“, – vienoje saugumo konferencijoje sakė S. Naryškinas.

Londonas apkaltino Maskvą dėl kovo 4-ąją pietiniame Anglijos Solsberio mieste įvykusio incidento, kai buvęs rusų karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas Sergejus Skripalis ir jo dukra Julija buvo rasti apnuodyti, kaip teigiama, Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ (Naujokas).

Pasak S. Naryškino, šiuolaikiniame daugiapoliame pasaulyje kategoriškas spaudimas oponentams naudojant jėgą neturi perspektyvų.

„Matome, kaip visur stringa Vašingtono sukurta vasalinės priklausomybės sistema. Nuo amerikiečių pradeda tolti net patys ištikimiausi jų palydovai – europiečiai, kurių gerovę ir saugumą Jungtinės Valstijos nuolat nesvyruodamos deda ant savo geopolitinių siekių altoriaus“, – sakė S. Naryškinas.

JAV veiksmai Rusijos atžvilgiu sudaro sąlygas kalbėti apie grįžimą į Šaltojo karo laikus, pareiškė jis.

„Kova su neegzistuojančia vadinamąja Rusijos grėsme tapo tikra Vašingtono politikos idee fixe. Ji pasiekė tokį mastą ir įgijo tokių nevykusių bruožų, kad belieka kalbėti apie niūrių Šaltojo karo laikų sugrįžimą“, – teigė SVR direktorius.

Jis pažymėjo, kad nėra objektyvių santykių pablogėjimo priežasčių: „Šaltasis karas seniai pasibaigė, ideologinio prieštaravimo tarp Rytų ir Vakarų globalizacijos sąlygomis neliko.“

Pasak S. Naryškino, tarptautinė bendrija susiduria su visiškai naujais iššūkiais, tokiais kaip tarptautinis terorizmas, pastovaus vystymosi užtikrinimas ir ekologinis saugumas.

„Atsakymą į juos galima duoti tik bendromis pastangomis ir ... be Rusijos, kaip ir be Kinijos, Indijos, Brazilijos ir kitų policentrinio pasaulio ašių dalyvavimo (tai) paprasčiausiai neįsivaizduojama“, – paaiškino S. Naryškinas.

„Svarbu nutraukti neatsakingą žaidimą ... ir atsisakyti projektuoti jėgą tarpvalstybinių santykių srityje, neleisti įvykti naujai „Karibų krizei“, – sakė jis.

S. Naryškino teigimu, tarptautinei bendrijai reikia „grįžti prie sveiko dialogo, pagrįsto ne egoistiškais atskirų žaidėjų siekiais, o tikrosiomis vertybėmis, kurias pripažįsta visi tarptautinių normų dalyviai“.

Kremlius antradienį pareikalavo, kad Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May ir jos vyriausybė, susiejusi Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną su buvusio rusų dvigubo agento apnuodijimu kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga per išpuolį Anglijoje, atsiprašytų, taip pat pareiškė, kad šis „idiotizmas nuėjo per toli“.

„Jų teorija nebus patvirtinta jokiu atveju, nes jos neįmanoma patvirtinti“, – V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė antradienį vakare per vizitą Ankaroje.

„Ir Britanijos užsienio reikalų ministras, pažėręs kaltinimų prezidentui Putinui, (ir) Britanijos ministrė pirmininkė turės kažkaip pažvelgti savo kolegoms Europos Sąjungoje ... į akis“, – pridūrė D. Peskovas.

„Ir kažkaip jie turės atsiprašyti Rusijos pusės, – tęsė Kremliaus atstovas. – Aišku, tai bus ilga istorija – šis idiotizmas nuėjo per toli.“

Britanija sako, kad „labai tikėtina“, jog Rusija yra atsakinga už kovo 4-ąją pietiniame Anglijos mieste Solsberyje įvykdytą ataką prieš buvusį rusų karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininką Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją, apnuodytus Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Tačiau Maskva piktai neigė esanti kaip nors susijusi su šiuo incidentu.

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas su šia ataka susiejo patį V. Putiną: jis pareiškė, kad „nepaprastai tikėtina“, jog išpuolį nurodė įvykdyti Kremlius.

DELFI primena, kad Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos „Porton Down“ laboratorijos generalinis direktorius Gary Aitkenheadas sakė Britanijos televizijai „Sky News“, kad ekspertai nustatė, jog Solsberyje buvo panaudota kovinė medžiaga „Novičiok“.

Tačiau jis pridūrė: „Mes nenustatėme tikslaus šaltinio.“

„Mūsų darbas – pateikti mokslinių įrodymų, kokia konkrečiai yra ši nervus paralyžiuojanti medžiaga. Nustatėme, kad ji priklauso šiai konkrečiai grupei ir kad jos kokybė – kaip naudojamos kariuomenės, bet ne mūsų darbas pasakyti, kur ji buvo pagaminta“, – aiškino G. Aitkenheadas.

Jis pridūrė, kad tokios kokybės medžiagai reikalingi „itin modernūs metodai“ ir kad „tai padaryti pajėgus tik valstybės lygmens veikėjas“.

Po jo pasisakymo vienas Britanijos vyriausybės atstovas pareiškė, kad „Porton Down“ išvada, jog per šią ataką buvo panaudota „Novičiok“ grupės medžiaga, tėra „tik viena žvalgybos vaizdo dalis“.

„Jis apima mūsų žinias, kad pastarąjį dešimtmetį Rusija tyrinėjo galimybes pergabenti nervus paralyžiuojančias medžiagas – ko gera, nužudymams – ir kad vykdant šią programą buvo pagamintos ir sukauptos nedidelės „Novičiok“ atsargos; Rusijos valstybės lygiu remtų nužudymų istoriją ir mūsų išvadą, kad Rusija buvusius žvalgybos pareigūnus laiko taikiniais“, – sakė atstovas.

Britanija nesutinka vykdyti bendro tyrimo su Rusija

Didžioji Britanija trečiadienį pareiškė atmetanti bet kokią galimybę, kad galėtų drauge su Rusija tirti buvusio rusų šnipo apnuodijimą nervus paralyžiuojančia medžiaga Anglijos Solsberio mieste.

Britų atstovas Cheminio ginklo uždraudimo organizacijoje (OPCW) vykdomajai tarybai trečiadienį pareiškė, kad jos konvencijoje nėra jokio reikalavimo, kad auka „įtrauktų galimą kaltininką į bendrą tyrimą“.

JK nuolatinio atstovo OPCW pareigas einantis Johnas Foggo sakė, kad „taip padaryti būtų ydinga“.

Surengti OPCW posėdį paprašė surengti Maskva, pareiškusi, kad ji nori „išsiaiškinti padėtį dėl kaltinimų... susijusių su incidentu Solsberyje“.

Londonas apkaltino Maskvą dėl kovo 4-ąją šiame pietiniame Anglijos mieste įvykusio incidento, kai buvęs rusų karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas Sergejus Skripalis ir jo dukra Julija buvo rasti apnuodyti, kaip teigiama, Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ (Naujokas).