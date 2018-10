Antradienį Londone „Bellingcat“ atstovai išsamiai pristatė, kaip jiems pavyko gauti įrodymų, kad minėtasis asmuo yra gydytojas Aleksandras Jevgenjevičius Miškinas.

„Bellingcat“ ir jo tyrimų partneris Rusijoje „The Insider“ teigia, kad 2014 metais už tarnybą Ukrainoje A. Miškinas buvo apdovanotas Rusijos Federacijos Didvyrio ordinu.

Į A. Miškino gimtąjį Lojgos miestą pasiųstas žurnalistas ten pakalbino septynis vietinius: visi jie patvirtino, kad minėtasis asmuo mokėsi karo mokykloje, iš paties Vladimiro Putino gavo apdovanojimą, o jo močiutė vis dar turi nuotrauką, kurioje – V. Putinas ir A. Miškinas spaudžia vienas kitam ranką.

Anksčiau demaskuotam Skripalių apnuodijimu įtariamam Anatolijui Čepigai per slaptą ceremoniją Kremliuje taip pat buvo įteiktas aukščiausias jo šalies apdovanojimas – Rusijos didvyrio medalis.

Pasak „Bellingcat“, A. Miškino močiutė prapuolė prieš tris dienas – spėjama, kad ji išvyko lankyti anūko tėvų.

„Būtume labai norėję pakalbinti močiutę, bet aplinkybės susiklostė taip, kad negalėjome to padaryti“, – teigia tyrėjai.

„Bellingcat“ paskelbti įrodymai visiškai prieštarauja Rusijos prezidento Vladimiro Putino pateiktai versijai.

Rugsėjo 12 d. jis tikino, kad Skripalių apnuodijimu įtariami asmenys yra civiliai.

„Mes, žinoma, patikrinome, kas tai per asmenys, ir žinome, kas jie yra. Mes juos radome. Nieko ten labai kriminalinio nėra, užtikrinu jus“, – per Vladivostoko mieste vykusį ekonomikos forumą pareiškė Rusijos prezidentas.

„Žinoma, jie yra civiliai“, – pridūrė V. Putinas, atsakydamas į britų pareigūnų tvirtinimus, kad Skripalius apnuodijo Rusijos karinės žvalgybos pareigūnai (GRU). Jis taip pat pasiūlė, kad patys įtariamieji žiniasklaidai papasakotų savo įvykių versiją.

Jau kitą dieną šie du vyrai Kremliaus finansuojamai televizijai RT tvirtino Solsberyje apsilankę turistiniais tikslais, ir su pasikėsinimu nužudyti neturintys nieko bendra.

Skelbiama, kad A. Miškinas laikotarpiu tarp 1995 iki 1999 metų persikėlė į Sankt Peterburgą, greičiausiai jis pradėjo studijas karo akademijoje. Vaikinas studijavo Kirovo karo medicinos akademijoje, kur jo specializacija buvo povandeninė ir hiperbarinė medicina.

Baigęs studijas, atitinkamai 2003 ir 2004 metais jis gavo medicininį išsilavinimą ir vyresniojo leitenanto laipsnį.

Kudos to @bellingcat & @the_ins_ru, and their editors @EliotHiggins & @Dobrokhotov, for a brilliant #investigation on the #Salisbury chemical poisoning suspects. This is a true example of democratising intelligence. Brilliant work, all those involved!https://t.co/hfE8uMcL0s— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) October 9, 2018