Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti prie stalo sėdintis S. Lavrovas.

Komentatoriai socialiniuose tinkluose iškart atkreipė dėmesį, kad ant S. Lavrovo rankos – „Apple Watch“ laikrodis, ant stalo guli „iPhone“ telefonas, o Rusijos ministro marškinėliai – su legendinio amerikiečių menininko Jeano-Michelio Basquiato vardu.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st