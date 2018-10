Televizija „NBC News“ nurodė, kad šis paketas panašus į mažiausiai devyni kitus siuntinius su sprogstamaisiais įtaisais, išsiųstus iškiliems JAV demokratų veikėjams, tarp jų – buvusiam prezidentui Barackui Obamai ir buvusiai kandidatei į prezidentus Hillary Clinton. Pareigūnai trečiadienį pranešė, kad Niujorke, Vašingtone, Floridoje ir Kalifornijoje perėmė septynias stiklo šukių prikimštas vamzdines bombas. Per operaciją žmonės nenukentėjo. Vienas iš sprogstamųjų įtaisų buvo atsiųstas į pastatą, kuriame įsikūręs televizijos CNN Niujorko biuras. Dėl šio incidento visas dangoraižis „Time Warner Center“ buvo evakuotas. Dar vienas sprogumuo buvo nusiųsts į aktoriaus Roberto de Niro valdomo restorano patalpas.

