„Ta informacija – labai abejotina. Sprendžiant iš to, ką matėme, ta vaizdo medžiaga iš esmės nevalia pasitikėti, nes, anot mūsų gynybos ministerijos specialistų, ji suklastota. Joje daug melagienų. Faktai, įvykių chronologija taip pat nepagrindžia šių teiginių. Mes kategoriškai atmetame bet kokius kaltinimus. Be to, manome, kad šį klausimą reikia svarstyti aukščiausiame lygmenyje. Todėl mūsų iniciatyva būtų šią temą svarstyti Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. Žinome, kad ši iniciatyva buvo užblokuota. Mūsų diplomatai ir toliau deda dideles pastangas, kad šis klausimas būtų įtrauktas į Saugumo Tarybos dienotvarkę. Tema pernelyg rimta“, – pareiškė D. Peskovas.

Tuo metu Rusijos gynybos ministras Sergejus Lavrovas pagrasino, kad Ukrainos „provokacijos“ Bučoje yra grėsmė tarptautiniam saugumui.

S. Lavrovas taip pat pakartojo Kremliaus skleidžiamą naratyvą neva Ukraina pati inscenizavo civilių žudynes.

Šį savaitgalį Bučos miestelyje po Rusijos karių pasitraukimo buvo rasti šimtų civilių palaikai. Jie mėtėsi arba gatvėse, arba buvo užkasti masinėse kapavietėse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą genocidu.

Tuo metu Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis pirmadienį paragino atlikti tarptautinį tyrimą dėl to, ką įvardijo Rusijos karinių pajėgų Ukrainoje įvykdytu „genocido aktu“.

„Siūlome steigti tarptautinę komisiją šiam genocido aktui tirti“, – teigė M. Morawieckis, omenyje turėdamas civilių žudymus netoli sostinės Kyjivo išsidėsčiusiame Bučos miestelyje. Pasak jo, tokia komisija yra „būtina, jei norime išsiaiškinti visą tiesą apie Rusijos fašistų nusikaltimus“.

M. Morawieckis taip pat paragino Vakarus paskelbti naujas sankcijas Rusijai ir palygino šios šalies prezidentą Vladimirą Putiną su praeities diktatoriais. „Reikalingos aiškios ir ryžtingos sankcijos. Dabartinės sankcijos neveikia“, – tvirtino M. Morawieckis.

Lenkijos premjeras, be kita ko, kreipėsi į Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir pareiškė: „Kiek kartų jau derėjotės su V. Putinu ir ko pasiekėte? Mes su nusikaltėliais nesiderame. Su nusikaltėliais reikia kovoti. Niekas nesiderėjo su Hitleriu. Ar jūs derėtumėtės su Hitleriu, su Stalinu, su Pol Potu?“

M. Morawieckis taip pat kreipėsi į Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą. „Šiandien Berlyne reikėtų klausytis ne Vokietijos verslo lyderių ir milijardierių balsų, kurie veikiausiai ir trukdo jums imtis veiksmų, o nekaltų moterų ir vaikų balsų“, – kalbėjo premjeras.