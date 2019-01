Pasak kontrolieriaus, būtina skubi reakcija, įrangos reikia tučtuojau. Vokietija vadovauja NATO batalionui Lietuvoje ir šiemet – aljanso greitojo reagavimo pajėgoms. Bet šiai misijai vos pakako turimų naktinio matymo akinių, jų perkama 12 kartų mažiau negu reikia.

Šarvines liemenes tenka skolintis, į misijas skristi civiliniais lėktuvais. Kovai parengta mažiau kaip pusė naikintuvų bei tankų ir nė vienas iš 6 povandeninių laivų.

Koalicinė vyriausybė gynybai šiemet skyrė 5 mlrd. eurų daugiau, bet pasak ataskaitos, pajėgas kamuoja biurokratija ir švaistymas. Vis labiau stinga karių.

„Mūsų pajėgos dabar kenčia nuo per mažo personalo skaičiaus ir tuo pat metu per didelės organizacijos. Per daug darbų dubliuojama ar prieštarauja vienas kitam. Per daug laiko švaistoma dėl prastos struktūros“, – sakė Vokietijos parlamento kariuomenės kontrolierius Hansas-Peteris Bartels`as.

Gynybos ministrė Ursula Von Der Leyen prašo kantrybės: po 25 metų karpymo esą kovojama daugeliu frontų.

„Karių daugėja, kryptis gera. Bet judėti į kalną reikia jėgų. Dabar reikia daug tvirtybės, ir judėti dinamiškai. Bet kuriuo atveju, kryptis tinkama“, – kalbėjo U. Von Der Leyen.