Dėl Ukrainos atakų Rusijoje „susirūpinusiai“ JAV pareigūnei – nepatogių klausimų virtinė

„Tam naudojome savo pačių dronus. Niekas negali mums pasakyti, kad „jūs negalite“. Jei nėra oro gynybos, kuri apsaugotų mūsų energetikos sistemą, o rusai ją atakuoja, mano klausimas: kodėl mes negalime jiems atsakyti? Jų visuomenė turi išmokti gyventi be benzino, be dyzelino, be elektros. Tai sąžininga. Kai Rusija liausis tai dariusi, liausimės ir mes“, – pabrėžė V. Zelenskis.