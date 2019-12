D. Trumpas tvirtino, jog J. Trudeau – „mielas vyrukas“, tačiau „tikriausiai yra nusiminęs“ dėl priekaištų apie Kanados indėlį į NATO veiklą.

„Priminiau J. Trudeau, kad jo šalis nemoka 2 proc. Tikriausiai jam toks komentaras nelabai patiko“, – sakė JAV prezidentas.

D. Trumpas karštai sureagavo į vaizdo įrašą, kuriame pasaulio lyderiai iš jo šaiposi, pavadino J. Trudeau „dviveidžiu“, atšaukė spaudos konferenciją ir išvyko iš NATO viršūnių susitikimo, skelbia independent.co.uk.

JAV prezidento pasiteiravo, ar matė vaizdo klipą, kuriame kiti į susitikimą atvykę pasaulio lyderiai, regis, šaiposi iš D. Trumpo karštakošiško elgesio spaudos konferencijos su Emmanueliu Macronu metu.

Jis pridūrė: „Atvirai kalbant, Trudeau yra mielas vyrukas, tikrai. Bet papriekaištavau jam dėl Kanados indėlio į NATO veiklą. Turbūt jam tai nepatiko.“

JAV vadovas sakė, kad NATO viršūnių susitikimas buvo „sėkmingas“. Sąjunga „yra stipresnė nei kada nors anksčiau“, – tvirtino jis.

D. Trumpas mano, jog Turkijai, kaip NATO narei, „puikiai sekasi“, nepaisant skandalo dėl kurdų kovotojų bombardavimų šiaurinėje Sirijos dalyje.

Sėdėdamas prie Angelos Merkel, D. Trumpas pareiškė, kad Vokietija „turėtų labiau“ prisidėti prie NATO ir kad „jie apie tai pasikalbės“.

Kiek anksčiau pasirodė vaizdo medžiaga, kurioje matyti, kaip per priėmimą Bakingamo rūmuose Kanados premjeras Justinas Trudeau su Jungtinės Karalystės premjeru Borisu Johnsonu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu akivaizdžiai juokauja apie antradienį vykusią ilgą Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo spaudos konferenciją.

CBC paskelbtame vaizdo įraše girdėti, kaip J. Trudeau kalba apie dieną vykusią D. Trumpo spaudos konferenciją. „Ar todėl jūs vėlavote?“, – mažos grupelės, kurioje yra E. Macronas ir J. Trudeau, teiraujasi B. Johnsonas. „Jis vėlavo, nes jo improvizuotos spaudos konferencijos trunka 40 minučių“, – toliau vaizdo įraše sako J. Trudeau, o po to grupelės pokalbis tampa nebegirdimas dėl kitų garsų patalpoje. „Reikėjo matyti, kaip jo komandos žandikauliai atvipo iki pat žemės“, – girdėti, kaip vėliau sako J. Trudeau.

Pasaulio lyderiai dalyvauja NATO viršūnių susitikime Londone. D. Trumpas antradienį buvo asmeniškai susitikęs tiek su D. Trudeau, tiek su E. Macronu.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP