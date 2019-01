Dievo Ajapano šventykla Sabarimaloje Keralos valstijoje virto ilgos kovos tarp draudimą remiančių tikinčiųjų ir aktyvisčių lauku. Aktyvistės kelis kartus nebuvo įleistos į šventyklą. Tačiau trečiadienį prieš pat aušrą dvi moterys, kurias lydėjo policininkai, pateko į šią kalvos viršūnėje stovinčią šventyklą. „Į šventyklą patekome ne užlipdamos 18 šventų laiptelių, bet pro darbuotojų vartus“, – vietos žiniasklaidai sakė viena iš moterų. Keralos vyriausiasis ministras Pinarayi Vijayanas sakė: „Faktas, kad moterys įžengė į šventyklą. Policija turi pasiūlyti apsaugą visiems, norintiems garbinti šioje šventykloje.“ Moterų patekimas į Sabarimalos šventyklą neabejotinai sukels naują triukšmą. Šventyklos vadovybės atstovas Sasikumaras Varma sakė, jog jei dvasininkai patvirtins, kad į šventyklą pateko moterų, „bus atlikti būtini apvalymo ritualai.“ Protestuotojai prie Sabarimalos šventyklos po to, kai į ją įžengė dvi moterys Reuters / Scanpix Susiję straipsniai: „Pavojingiausia vieta“ Žemėje pramintame taške seniai nebuvo taip karšta: branduolinio karo grėsmė – kasdienybė Per gaisrą Mumbajaus ligoninėje žuvo aštuoni žmonės Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad vyriausiasis dvasininkas nurodė uždaryti šventyklą „apvalymui“. Indijos Aukščiausiasis Teismas rugsėjo 28 dieną nusprendė, kad dešimtmečius galiojęs draudimas lankytis Sabarimalos šventykloje tokio amžiaus, kai patiriamos menstruacijos, moterims yra neteisėtas. Perijaro tigrų draustinyje esančią Sabarimalą supa kalnai ir tankūs miškai; šventykla pasiekiama po keturių valandų žygio iš artimiausio kaimo. Per metus šioje šventykloje apsilanko iki 50 mln. tikinčiųjų. Moterų bandymus patekti į Sabarimalą iki šiol tikintieji blokuodavo. Spalio mėnesį jie susirėmė su policija – tuomet buvo areštuota daugiau kaip 2 tūkst. žmonių. Antradienį kova tęsėsi. Moterys Keraloje suformavo „gyvąją grandinę“, taip paremdamos reikalavimą įleisti į Sabarimalą moteris. Kaip pranešė kanalas CNN, gyvoji grandinė nusidriekė net 620 kilometrų. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കൈകൾ (The hands of Renaissance), Kerala.#WomenWall pic.twitter.com/2F5Qxux4Qc— Advaid (@Advaidism) January 2, 2019 Kiek tiksliai moterų dalyvavo šioje akcijoje tiksliai nežinoma, tačiau skaičiavimai svyruoja nuo 3, iki 5 milijonų dalyvių. Aukščiausiasis Teismas sausio 22 dieną turi pradėti nagrinėti teisinį skundą dėl jo sprendimo. Daug hinduistų organizacijų, taip pat Indijos premjero Narendros Modi nacionalistų partija „Bharatiya Janata“ (BJP), įnirtingai priešinasi Aukščiausiojo Teismo sprendimui. Priešininkai įrodinėja, jog teismas ignoravo jų tikėjimą, kad dievas Ajapanas laikosi celibato. #WomenWall getting built in Thrissur. pic.twitter.com/UB8BzH7Ylg— Azhar (@400BlowJobs) January 1, 2019

