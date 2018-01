Remiantis agentūros „Reuters“ perduota informacija, P. Madsenas iš anksto ruošėsi žmogžudystei: pasirūpino įvairiais daiktas, tarp kurių – pjūklas ir keletas atsuktuvų.

Jais, kaltintojų tvirtinimu, žurnalistė buvo pjaustoma ir badoma, kol dar buvo gyva.

Tiksli K. Wall mirties priežastis dar nenustatyta, tačiau kaltinamoji pusė laikosi nuomonės, kad moteris arba buvo pasmaugta, arba jai buvo perpjauta gerklė.

P. Madsenas prisipažino, kad povandeniniame laive pats supjaustė moters kūną, o tada dalimis išmetė jį į jūrą. Vis dėlto kaltinimus dėl nužudymo ar seksualinio smurto jis neigia.

Kaltinamosiose išvadose, be kita ko, nurodoma, kad P. Madsenas yra kaltinamas ir pavojaus kitų asmenų gyvybei, mobilumui bei sveikatai sukėlimu, nes plaukiojo kruizinių ir krovininių laivų maršrutais, be to, tyčia bandė nuskandinti nuosavą povandeninį laivą.

Pernai spalio 5 d. P. Madseno vadovaujamoje laboratorijoje jam priklausiusio kompiuterio standžiajame diske policijos pareigūnams pavyko rasti, kaip manoma, fiksuojant realius įvykius padarytų smaugiamų ir žalojamų moterų atvaizdų.

Kiek vėliau policija pranešė apie 14 išorinių ir vidinių durtinių žaizdų nužudytos žurnalistės lytinių organų srityje.

Pastarąją savaitę P. Madsenas buvo apkaltintas K. Wall nužudymu ir jos kūno supjaustymu, taip pat jos atžvilgiu įvykdytu ypač pavojingo pobūdžio su intymiais santykiais nesusijusius seksualiniu smurtu.

Ši byla yra „labai neįprasta ir ypač bjauri“, sakė prokuroras Jakobas Buch-Jepsenas.

Kinijoje ir Niujorke gyvenusi laisvai samdoma žurnalistė K. Wall, nuvykusi į P. Madseno laivą paimti išradėjo interviu, dingo rugpjūčio 10 dieną.

Rugpjūčio 21-ąją Kiogės įlankoje prie Kopenhagos buvo rastas šios moters liemuo. Jos galva, kūnas ir drabužiai sudėti į plastikinius maišus, buvo rasti toje pačioje įlankoje spalio 7-ąją.

Savamokslis inžinierius ir išradėjas P. Madsenas yra sulaikytas nuo rugpjūčio 11-osios. Nuo to laiko jis kelis kartus keitė savo parodymus.

P. Madsenas prisipažino išmetęs moters kūno dalis į jūrą, tačiau tvirtina jos nežudęs; jis aiškina, kad moteris mirė povandeninio laivo viduje, kai jis pats buvo ant denio.

Sulaikymo dieną šis vyras buvo išgelbėtas vandenyse tarp Danijos ir Švedijos iš skęstančio jo paties povandeninio laivo. Policija teigė mananti, kad P. Madsenas laivą nuskandino tyčia.

Teismas turėtų pradėti jo bylos svarstymą kovo 8-ąją. Nuosprendis kaltinamajam turėtų būti paskelbtas balandžio 25 dieną.

DELFI primena, kad Danijos policija, atlikusi K. Wall kūno paiešką, rado vieną krepšį su dingusiais žurnalistės drabužiais ir kitą krepšį, kuriame buvo jos galva ir kojos. Kiek anksčiau buvo rastas K. Wall torsas, plūduriuojantis vandenyje netoli Kopenhagos.