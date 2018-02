„Arbino ligoninei šiandien buvo smogta du kartus ir dabar ji nebegali dirbti“, – sakė ligoninę rėmusios SAMS direktorius Jordanijoje Moussa Naffa.

Naujienos pasirodė po to, kai Jungtinės Tautos pranešė, kad per 48 valandas Rytų Gutoje buvo subombarduotos kitos šešios ligoninės, kurių trys nebegali dirbti. Per šiuos antskrydžius žuvo keli žmonės, nurodė JT.

SOHR paskelbė, kad Arbino ligoninė buvo subombarduota per du Rusijos aviacijos smūgius.

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios SOHR duomenimis, tai pirmas kartas per tris mėnesius, kai Rusija įvykdė reidų Rytų Gutoje, kurią pernai priskyrė „deeskalavimo zonoms“.

Įnirtingą Rytų Gutos – sukilėlių bastiono, kuriame gyvena maždaug 400 tūkst. žmonių, – bombardavimo kampaniją režimo pajėgos pradėjo sekmadienį; nuo to laiko žuvo mažiausiai 225 civiliai, o dar šimtai buvo sužeisti, nurodo SOHR.