Vyriausybė Ankaroje dėl šios atakos kaltina šalyje draudžiamą Kurdistano darbininkų partiją (PKK). Per sprogimą populiarioje Istiklialio pėsčiųjų gatvėje žuvo šeši žmonės, įskaitant dvi 9-erių ir 15 m. mergaites. PKK atsakomybę neigia.

Turkijos policija pagrindine įtariamąja laiko sirę Alham Albashir, kuri, anot pranešimų, per tardymą prisipažino padėjusi sprogimą sukėlusią bombą.

Kaip skelbė naujienų agentūra „Anadolu“, Stambulo teismas penktadienį dėl sąsajų su šia ataka nurodė sulaikyti iš viso 17 asmenų, kaltinamų „valstybės vienybės ardymu“, „tyčiniu nužudymu“ ir „tyčiniu pasikėsinimu nužudyti“.

Ši ataka buvo mirtiniausia visoje šalyje per pastaruosius penkerius metus. Be šešių žuvusiųjų, sužeista dar per 80 žmonių.