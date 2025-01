Dėl spalio 7-osios išpuolių atsistatydina Izraelio generalinio štabo viršininkas

Po to, kai 2023 m. spalio 7 d. palestiniečių smogikai Pietų Izraelyje pražudė 1 200 žmonių, atsistatydino keli Izraelio kariuomenės atstovai. Per precedento neturinčius išpuolius į Gazos Ruožą buvo išvežta apie 250 įkaitų, — dėl to Izraelis pradėjo karą šioje palestiniečių teritorijoje.