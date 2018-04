Britanija kaltina Rusiją dėl buvusio rusų dvigubo agento S. Skripalio ir jo duktės Julijos apnuodijimo kovo 4 dieną pietiniame Anglijos Solsberio mieste Sovietų Sąjungoje pagaminta nervus paralyžiuojančia medžiaga. Rusija neigia bet kokias sąsajas su šia ataka. „Atkreipėme dėmesį į informaciją apie šiandienos trumpą spaudos konferenciją britų pasiuntinybėje Maskvoje, eilinį kartą pademonstravusią, kad kolegos britai visiškai ignoruoja realią situaciją ir nenori atsakyti į ... dešimtis klausimų, kuriuos mes oficialiai užduodame pateikdami notas (britų) Užsienio reikalų ministerijai, tų klausimų pareiškimu atitinkamais formatais. Ir, žinoma, matome eilinį bandymą ne vien suklaidinti Maskvos diplomatinį korpusą, bet ir indoktrinuoti tuos, kurie buvo pakviesti į trumpą spaudos konferenciją pasiuntinybėje Maskvoje“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė S. Riabkovas. Susiję straipsniai: Slaptame laiške NATO vadovui – naujos detalės apie Rusijos veiksmus prieš Skripalius Po Julijos Skripal laiško – reakcija iš Rusijos „Toliau platinamas melas, tas melas dauginasi, ant vienos neteisybės dedama kita. Jeigu nagrinėji papunkčiui visa, kas, kaip mes suprantame, buvo pasakyta toje trumpoje spaudos konferencijoje, prieini prie išvados, kad kolegos britai prarado ir saiką, ir atsakomybę prieš kitus tarptautinės bendrijos narius“, – tvirtino jis. „Mes šiandien oficialiai, OPCW techninio sekretoriato linija pagal Cheminės konvencijos IX straipsnį, ... konkrečiai jo 2 punktą, pareikalavome visiško bendradarbiavimo šioje srityje. Pažiūrėsime, ką per 10 dienų mums atsakys Londonas“, – sakė viceministras. „Jie dabar bando kelti politinę bangą, savo retorikos decibelais tildydami proto balsą, tildydami visus raginimus, pasigirstančius ne tik Maskvoje, bet ir kitose sostinėse, išsiaiškinti šią situaciją nešališkai, ramiai, griežtai pagal (cheminio ginklo draudimo) Konvenciją. Bet šis britų riksmas... byloja, kad jie patys nėra užtikrinti ir kad visiškai nėra pagrindo tęsti šią purviną Rusijos juodinimo kampaniją“, – pareiškė rusų diplomatas.











