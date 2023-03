„Tai kaimyninė šalis, ir nors mes su Gruzija kaip tokia santykių nepalaikome, vis dėlto padėtis šioje šalyje negali nekelti mūsų susirūpinimo“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Sakartvele protestai dėl „užsienio agentų“ įstatymo projekto vyko antradienį ir trečiadienį, o Maskvos reakcija pasirodė jau po to, kai Sakartvelo valdančioji partija „Kartvelų svajonė“ nusprendė atšaukti šio įstatymo priėmimą.

Skelbiama, kad prie sienos su Rusija susidarė spūstys

Rusijos propagandiniai kanalai skelbia, kad naktį iš kovo 8-osios į 9-ąją netoli Aukštutinio Larso, prie vienintelio sausumos sienos kirtimo punkto Sakartvelo–Rusijos pasienyje, susidarė milžiniška spūstis Sakartvelo pusėje.

Spūstis gali būti susijusi su nestabiliu sienos kirtimo punkto darbu. Liudininkų teigimu, spūstis driekiasi keletą kilometrų, joje įstrigo automobilių tiek rusiškais, tiek sakartveliškais valstybiniais numeriais.

Apie spūstį rašo „Telegram“ pokalbių grupės „Verchnij Lars“ naudotojai ir kiti „Telegram“ kanalai, cituodami liudininkus. Propagandinis „Izvestija“ pranešė apie šimtus automobilių rusiškais ir sakartveliškais numeriais bei pasidalijo vaizdo įrašu.

„Siena atidaryta, nedidelė spūstis Rusijos Federacijos pusėje, o Sakartvelo pusėje – didelė spūstis, visi stovi“, – parašė viena iš pokalbių grupės „Verchnij Lars“ naudotojų apie situaciją 1 val. vietos laiku. Apie spūstį informavo ir portalo „Yandex“ žemėlapių skiltyje: 2.45 val. spūsties ilgis siekė apie septynis kilometrus.

Tačiau spūstys galėjo susidaryti visai ne dėl įvykių Tbilisyje. Sienos kirtimo punktas neveikė nuo kovo 5 d. dėl prastų oro sąlygų ir didelės lavinų tikimybės, jis buvo atidarytas kovo 7 d. vakare.

Sakartvelo valdžia atsisakė įstatymo, išprovokavusio masinius protestus

Sakartvelo valdančioji partija ketvirtadienį paskelbė atšaukianti prieštaringai vertinamą „užsienio agentų“ įstatymo projektą, kuris sukėlė masinius protestus šioje Kaukazo šalyje.

„Kaip valdančioji partija, atsakinga kiekvienam visuomenės nariui, nusprendėme besąlygiškai atšaukti šį įstatymo projektą, kurį palaikėme“, – sakoma partijos „Kartvelų svajonė“ pareiškime jos interneto svetainėje.

Today, we stand together! We’ll stand together tomorrow and lead our country into Europe. I make this promise to you as I have made the same promise to myself a long time ago 🇬🇪🇪🇺

