Rusija turėjo atnaujinti dujų tiekimą Ukrainai ketvirtadienį, Stokholmo arbitražui priėmus sprendimą, turintį užbaigti ilgus metus trukusius Kijevo ir Maskvos nesutarimus, tarp kurių buvo dujų tranzito į Europą per Ukrainą nutraukimas. Tačiau Rusijos koncernas „Gazprom“ netikėtai atsisakė atnaujinti dujų tiekimą, grąžindamas Kijevo sumokėtą avansą už dujas ir tvirtindamas, kad sutarties pataisos dar nebaigtos ruošti. Visą Ukrainą sukausčius šalčiams, vyriausybė penktadienį paragino imtis priemonių dujų suvartojimui mažinti. Susiję straipsniai: Po kalbų apie analogų pasaulyje neturinčius ginklus – netikėtas pareiškimas iš Kremliaus Plojimais palydėti branduoliniai Putino grasinimai: tarp eilučių – daug nutylėtų faktų „Nuo šios dienos mes rekomenduojame... sustabdyti darbą vaikų darželiuose, mokyklose ir universitetuose“, – energetikos ministras Ihoris Nasalykas paskelbė įstatymų leidėjams. Ministras paragino Ukrainos firmas prisitaikyti prie ekonominio dujų vartojimo režimo. Elektrinėms, jeigu tik įmanoma, nurodyta pakeisti kurą, atsisakant dujų vartojimo. I. Nasalyko, šis taupymo režimas galios iki antradienio, kai prognozuojamas oro temperatūros atšilimas. Stokholmo arbitražo teismo sprendimas pernai turėjo išspręsti nesutarimus dėl dujų kainos ir jų tiekimo, kurie dažnai būdavo susiję su Maskvos ir Kijevo politiniais ginčais. Teismas nustatė kainą ir nurodė Kijevui atnaujinti dujų pirkimą, kurį jis buvo nutraukęs Rusijai aneksavus Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį. Ukrainos nacionalinis energetikos holdingas „Naftogaz“ penktadienį pranešė, kad „Gazprom“ ne tik atsisakė atnaujinti dujų tiekimą, bet 20 proc. sumažino dujų spaudimą dujotiekyje ir sumažino dujų tiekimą kitiems savo vartotojams. Tuo metu „Gazprom“ pareiškė, kad Ukraina nori leisti savo gyventojams sušalti arba susikurti reputaciją „nepatikimos tranzitinės šalies, kuri atima dujas“ iš Europos valstybių. „Gazprom“ yra viena pagrindinių Europos dujų tiekėjų, tačiau dalis kompanijos dujotiekių eina tranzitu per Ukrainos teritoriją.

