Visgi šimtai skrydžių viename judriausių pasaulyje oro uostų tebėra atšaukti.

Beprecedentis pirmadienio sprendimas sustabdyti visus skrydžius žymi rimtą dešimt savaičių trunkančios krizės eskalaciją. Ši krizė yra didžiausias iššūkis Pekino valdžiai Honkonge nuo 1997 metų, kai kai Didžioji Britanija grąžino Kinijai savo buvusią koloniją.

Pirmadienio protestus išprovokavo visuomenės pasipiktinimas brutaliais policijos veiksmais. Demonstrantai tvirtina, kad praėjusį savaitgalį policija leido ašarines dujas metropoliteno stotyse, be to, per vieną demonstraciją smarkiai sužalojo moterį, dėl to netekusią vienos akies.

Kinijos vyriausybė vis aiškiau rodo nepasitenkinimą šiais protestais, o kai kurias demonstracijas, per kurias buvo prasiveržęs smurtas, yra pavadinusi „terorizmu“.

Pirmadienį valstybinė žiniasklaida pranešė, kad kitapus sienos esančiame žemyninės Kinijos mieste telkiami šarvuotieji transporteriai.

Antradienį anksti ryte Honkongo oro uosto išvykimo salėje buvo pradėti registruoti skrydžiams keleiviai su bagažu. Informacinės švieslentės skelbė, kad vyksta keleivių įlaipinimas keliems skrydžiams.

Tačiau oro uoste toliau tvyro suirutė, o aktyvistai ragina antradienio popietę čia surengti naują protesto akciją.

Honkongo oro bendrovė „Cathay Pacific“ pranešė, kad antradienį ryte tebebuvo atšaukti daugiau kaip 200 skrydžių.

Bendrovės tinklalapyje 6 val. vietos (1 val. Lietuvos) laiku paskelbtame pranešime raginama atsisakyti nebūtinų kelionių iš Honkongo.

Antradienį ryte oro uoste buvo likusi nedidelė grupė protestuotojų.

Kol kas neaišku, ar ryškių lyderių neturintys protestuotojai, susiburiantys į akcijas per socialinius tinklus, antradienį sugrįš į oro uostą. Taip pat neaišku, ar valdžia leis jiems rengti naują protesto akciją.

Vėl susirinko šimtai protestuotojų

Šimtai prodemokratinių protestuotojų antradienį surengė naują demonstraciją Honkongo oro uoste po ankstesnę dieną vykusių didelių neramumų, privertusių uždaryti šį judrų tarptautinį oro susisiekimo centrą.

Oro uoste per naktį buvo pasilikę tik saujelė protestuotojų, o anksti ryte skrydžiai buvo atnaujinti. Tačiau iki popietės terminale vėl susirinko keli šimtai demonstrantų, atsiliepusių į raginimą dalyvauti naujame mitinge.

Protestuotojai, apsirengę jų judėjimo simboliu tapusiais juodais drabužiais, tęsia jau ilgiau kaip du mėnesius šioje autonominėje teritorijoje vykstančias demonstracijas. Šiuos neramumus pirmiausiai išprovokavo dabar jau įšaldytas įstatymo projektas, numatantis, kad įtariamieji gali būti išduodami teismams žemyninėje Kinijoje, bet vėliau protestuotojai pradėjo reikšti platesnius reikalavimus imtis demokratinių reformų.

Demonstrantai skandavo „Palaikykite Honkongą, palaikykite laisvę“, o tuo metu keleiviai, mėginantys patekti į nauju laiku paskirtus arba vėluojančius reisus, skubėjo per terminalą, tempdami savo bagažą.

Tarnybos atšaukė visus nuo pirmadienio popietės turėjusius vykti skrydžius, oro uosto pastatą užplūdus tūkstančiams protestuotojų.

Darbas buvo atnaujintas antradienį paryčiais, bet dėl didelio skaičiaus atšauktų reisų skrydžių tvarkaraštis tebėra smarkiai sutrikdytas.