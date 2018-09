Keli britų vyriausybės aukšto rango nariai pranešė sulaukę nepageidaujamų skambučių po to, kai išmaniojoje programėlėje, sukurtoje prieš Konservatorių partijos kasmetinį suvažiavimą, kuris sekmadienį prasideda Birmingame, tapo įmanoma prieiti prie jų duomenų. Dėl saugumo spragos prie politikų paskyrų tapo įmanoma prieiti žinant tik jų elektroninio pašto adresus, kuriuos galima lengvai rasti internete. Ši spraga leido prieiti, peržiūrėti ir redaguoti duomenis. Dėl to buvusio užsienio reikalų sekretoriaus B. Johnsono pagrindinė paskyros nuotrauka trumpam buvo pakeista pornografiniu atvaizdu, o jo pareigos buvo pakeistos keiksmažodžiu, pranešė keli tviterio vartotojai. O aplinkosaugos sekretoriaus M. Gove'o nuotrauka buvo pakeista jo buvusio darbdavio žiniasklaidos magnato Ruperto Murdocho nuotrauka. Skiltį dienraštyje „The Guardian“ turinti žurnalistė Dawn Foster viena pirmųjų pranešė apie šią spragą. „Konservatorių suvažiavimo programėlė leidžia prisijungti ir matyti kontaktinius duomenis tik įrašius elektroninio pašto adresą, – tviteryje parašė ji. – Jie iš esmės paviešino kiekvieno žurnalisto, politiko ir kitų dalyvių mobiliojo telefono numerius. Fantastiška.“ Partijos atstovas vėliau atsiprašė už tokią spragą ir pranešė, kad techninė problema yra išspręsta ir programėlė veikia normaliai. Britanijos duomenų apsaugos tarnyba – Informacijos komisaro biuras (ICO) – pranešė tirianti šį incidentą, susijusi su programėle, kurią sukūrė australų bendrovė „Crown Comms“. Opoziciniai leiboristai netruko pasišaipyti iš valdančiųjų ir pareiškė, kad „jie net negali sukurti suvažiavimo programėlės, kuri išsaugo jų narių, parlamentarų ir kitų žmonių duomenis saugius“. Beje, pernai Konservatorių partijos suvažiavimas taip pat neapsiėjo be incidentų. Tuomet vienas pokštininkas premjerei įteikė formą prašymo, kurį pildo išeinantys iš darbo žmonės. Vėliau, kai premjerė Theresa May sakė kalbą, nukrito viena partijos šūkio raidė. Galiausiai ją ištiko kosulio priepuolis.

