Dėl pranešimo apie į ligoninę išvežtą Lavrovą – įžūlus rusų propagandistės elgesys

Tačiau įsiutusiai RT korespondentei Marijai Finošinai teko nusivilti - AP žurnalistai paprašė ją išeiti iš patalpos.

Incidento videoįrašą M. Finošina publikavo savo „Telegram“ kanale.

RT’s Maria Finoshina was asked to leave when she went to the AP booth at the G20 summit to ask about the source the outlet quoted when it published news of Foreign Minister Lavrov being hospitalized in Indonesia. pic.twitter.com/lmxLDyUQkC