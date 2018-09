Justinas Milne'as pranešė ABC, kad atsistatydins, televizijos tarybai Sidnėjuje surengus skubias derybas dėl krizės, o vyriausybei paskelbus, kad dėl jo veiksmų bus pradėtas tyrimas. Kaip rodo nutekinti elektroniniai laiškai, J. Milne'as nesėkmingai spaudė atleisti iš darbo du žurnalistus, kurių reportažai nepatiko jo draugui, tuometiniam centro dešiniųjų premjerui Malcolmui Turnbullui. J. Milne'as sakė ABC, kad ši krizė yra „audra“ ir jis „norįs atsukti sklendę garui išleisti“. Beveik šimtmetį gyvuojantis nacionalinis transliuotojas „Australian Broadcasting Corporation“ (ABC) yra itin populiarumas Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Viešosios nuomonės apklausos rodo, kad tai didžiausią visuomenės pasitikėjimą turinti žiniasklaidos organizacija šalyje, laikoma nacionaline vertybe. Minėtiems faktams iškilus į viešumą, ABC žurnalistai trečiadienį pareikalavo J. Milne'o pasitraukimo. Liberalų partijos vadovaujama vyriausybė nesiėmė žingsnių tai inicijuoti, tačiau informavo, kad Ryšių departamentas atliks tyrimą „faktams nustatyti“. „Svarbu, kad bendruomenė pasitikėtų ABC ir jo nepriklausomybe“, – sakė ryšių ministras Mitchas Fifieldas. J. Milne'as jam mestų kaltinimų savo pareiškime tiesiogiai nekomentavo, tačiau tvirtino, jog taryba dirba, kad užtikrintų organizacijos nepriklausomybę ir nenutrūkstamą finansavimą bei rūpinasi jos interesais. Centro kairiojo sparno opozicijos lyderė Tanya Plibersek pareikalavo atlikti visiškai nepriklausomą tyrimą dėl kaltinimų J. Milne'ui. „ABC nėra Australijos liberalų partijos propagandos įrankis. Tai mūsų visuomeninis transliuotojas. Australai myli savo ABC. Jiems, visiškai suprantama, labai rūpinasi jos nepriklausomumas ir objektyvumas“, – kalbėjo ji. Maždaug 70 proc. australų nori stiprios ABC, nepaisant apkarpyto vyriausybės finansavimo ir kasdienės kritikos iš jos konkurentų – komercinių televizijos kanalų, kaltinančių mokesčių mokėtojų pinigais finansuojamą visuomeninį transliuotoją nesąžininga konkurencija.

