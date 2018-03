Buvusiam ministrui Mitko Čavkovui ir kitiems antradienį buvo pareikšti kaltinimai dėl pasikėsinimo į konstitucinę tvarką ir saugumą, už kurį gresia 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Dar du žmonės yra apkaltinti bendrininkavimu. Praėjusių metų balandžio 27 dieną maždaug 100 nacionalistinių pažiūrų protestuotojų, dalis kurių buvo kaukėti, šturmavo Makedonijos parlamentą, protestuodami prieš balsavimą dėl naujo parlamento pirmininko rinkimų. Makedonija neturėjo vyriausybės nuo 2016-ųjų gruodžio mėnesio rinkimų. Makedonijos parlamentas tik gegužės 31-ąją ministru pirmininku išrinko Socialdemokratų partijos lyderį Zoraną Zajevą ir tuo baigėsi dvejus metus užsitęsusi politinė krizė. Kol kas kaltinamųjų teismo data nenustatyta.

