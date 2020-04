Be to, jūreiviai, baigę savo pamainą ir norintys grįžti į gimtinę, negali to padaryti dėl nevykdomų skrydžių. Ir todėl įgulų nariai daugiausiai nėra pakeičiami, kaip įprasta, ir lieka laivuose.

Pasaulio laivybos rūmai ir tarptautinės jūreivių profsąjungos bendru laišku kreipėsi į G20 šalių vyriausybes, prašydamos spręsti klausimą. „Įgulų pakeitimas negali būti ilgai atidėliojamas dėl humanitarinių priežasčių , taip pat dėl saugumo ir paisant darbo teisės“, - sakoma laiške.

Laikantis bendrų saugumo standartų, visiems jūreiviams esą turi būti sudaryta galimybė išlipti į krantą. Taip pat turi būti užtikrinta medicininė priežiūra uostuose. Prekybiniuose laivuose medikų nėra.