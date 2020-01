„Mūsų ambasadoriaus areštas Teherane be jokio pagrindo ar paaiškinimų yra skandalingas tarptautinės teisės pažeidimas“, – pareiškė D. Raabas po ambasadoriaus Robo Macaire'o arešto.

Užsienio reikalų sekretorius perspėjo Iraną, kad jis yra „atsidūręs kryžkelėje“ ir turi rinktis „savo žygį parijo statuso link“ arba „imtis žingsnių deeskaluoti įtampą ir pasukti diplomatiniu keliu į priekį“.

R. Macaire'as buvo areštuotas dėl to, kad esą kurstė protestuotojus Teherane, pranešė laikraštis „Daily Mail“. Protestuotojai piktinosi, kad kariškiai trečiadienį per klaidą numušė ukrainiečių keleivinį lėktuvą, kuriam sudužus žuvo 176 žmonės, daugiausia Irano piliečiai.

Ambasadorius buvo paleistas maždaug po valandos, rašė „Daily Mail“.



Irano naujienų agentūra „Fars“ pranešė, kad policija išvaikė studentus, šeštadienį skandavusius „radikalius“ šūkius per susibūrimą Teherane 176 žmonėms, žuvusiems per lėktuvo katastrofą, pagerbti. Dauguma žuvusiųjų yra iraniečiai ir kanadiečiai; tarp aukų yra daug studentų.

Naujienų agentūros AFP korespondentai pranešė, kad šimtai studentų pavakare buvo susirinkę prie Amiro Kabiro universiteto Teherano centre pagerbti aviakatastrofos aukų.

Vėliau susirinkimas virto pikta demonstracija. Studentai smerkė „melagius“ ir reikalavo, kad atsistatydintų ir būtų teisiami asmenys, atsakingi už keleivinio lėktuvo numušimą ir įtariamą šios klaidos dangstymą.

Kaip rašo CNN, viename vaizdo įraše iš protesto akcijos buvo girdėti raginimai Ali Khamenei trauktis. „Mirtis diktatoriui“, – šaukė protestuotojai.

„Khamenei, turėk sąžinės. Palik šalį“, – buvo girdėti vaizdo įraše.

Tehran: University students chanting “Soleimani is a murderer. His leader, Ali Khamenei is also a murderer.” Protest by thousands of Iranians in Tehran burst the propaganda balloon of the regime regarding Qassem Soleimani’s elimination. #Iran #IranPlaneCrash Via #MEK network. pic.twitter.com/n0hmasMSgj