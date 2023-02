Dėl „neatpažinto skraidančio objekto“ uždarytas Pulkovo oro uostas, pakelti naikintuvai

Tokia situacija tęsėsi apie pusantros valandos, apie 11.15 val. Lietuvos laiku pranešta, kad oro uostas vėl pradedamas atidarinėti.

Remiantis pirminiais duomenimis, mieste buvo įvestas planas „Koviorׅ“ („Kilimas“).

Neatpažinto skraidančio objekto buvo pareikalauta nedelsiant nusileisti, o visiems ore esantiems lėktuvams, išskyrus karinius ir gelbėjimo, liepta palikti oro erdvę.

Vadovaujantis „Flightradar“ duomenimis, danguje iš tikrųjų nebuvo civilinių lėktuvų.

Kaip skelbia Rusijos žiniasklaida, buvo pakelta naikintuvų.

„Sankt Peterburge dėl neatpažinto skraidančio objekto įvestas planas „Kovior“. Pulkovo oro uostas nepriima lėktuvų“, – rašoma „Telegram“ kanale.

Patikslinama, kad planas „Kovior“ įvedamas esant neteisėtam sienos kirtimui.

Taip pat Pulkovo oro uoste buvo draudžiama leistis civiliniams lėktuvams – jie turėjo sukti ratus tam tikru atstumu nuo Sankt Peterburgo. Tokią išvadą galima padaryti peržiūrėjus „Flightradar“ duomenis.

Miesto valdžia patvirtino, kad Pulkovo oro uoste laikinai sustabdyti skrydžiai, priežastys nenurodomos.

Rusijos gynybos ministerija vėliau išplatino pranešimą, esą vyko mokymai.

„Mokymų metu budinčios oro gynybos pajėgos sprendė tariamo įsibrovėlio taikinio aptikimo, perėmimo ir identifikavimo bei sąveikos su pagalbos tarnybomis klausimai. Dalyvavo oro gynybos pajėgų naikintuvai“, – ministerijos komentarą cituoja „RIA Novosti“.

Sprendžiant iš skrydžių sekimo portale „Flightradar24“ pateikiamos informacijos, danguje virš Sankt Peterburgo ir Leningrado srities nebeskraidė civiliniai lėktuvai. Iš Maskvos į Sankt Peterburgą skridę orlaiviai suko ratus arba grįžo atgal, rašė „Kommersant“.

Televizijos kanalas REN, cituodamas anoniminį šaltinį, pranešė, kad virš Pulkovo oro uosto 200 kilometrų spinduliu uždaryta oro erdvė. „Danguje yra karinių lėktuvų, ieškomas pažeidėjas“, – nurodė televizijos kanalas.

