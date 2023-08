Dėl naujo „kadyrovcų“ vaizdo įrašo – pašaipų banga Ukrainoje

Epizode rodomi kariai šaudo iš automatų ir granatsvaidžių.

Komentuodamas vaizdo įrašą R. Kadyrovas tvirtino, kad nufilmuota ataka liudija apie Ukrainos pajėgoms tenkančius smūgius prie Sotnyckij Kozačok gyvenvietės Charkivo srityje.

Tačiau, kaip teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Vyriausiojo vado biuro Strateginės komunikacijos valdyba, filmuotoje medžiagoje regima operacija iš tiesų vyko Rusijos teritorijoje, rašo UNIAN.

Just a quick reminder that the Kadyrovites released a video showing a very brave attack on a bush...