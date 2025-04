Dėl muitų – staigus Trumpo posūkis: kas nutiko Baltuosiuose rūmuose?

Kaip rašo CNN, trečiadienį paviešinta žinia – sprendimas trims mėnesiams stabdyti vadinamųjų abipusių muitų, kuriais ilgai buvo grasinta, taikymą – nustebino nepaisant to, kad buvo paskelbta netikėčiausiais minčių vingiais garsėjančio prezidento, juolab kad vos prieš dieną jis neatrodė abejojantis savo planu, be to, apie pauzę buvo pranešta kaip tik tada, kai Kapitolijuje akivaizdžiai nieko apie ją nežinantis paties prezidento atstovas prekybos klausimams entuziastingai kalbėjo apie tarifų naudą.