Dėl miškų gaisrų Kalifornijoje namus teko palikti dešimtims tūkstančių gyventojų

Paveiktuose rajonuose uždarytos mokyklos ir ligoninės, keli tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Gaisrai siaučia ir valstijos pietuose. Bendrai Kalifornijoje ugnis šiuo metu yra apėmusi maždaug 12 tūkst. hektarų miškų. Žiniasklaida pranešė apie aukas, tačiau vietos gelbėtojų tarnybos nurodė negalinčios patvirtinti šios informacijos. Pareigūnai pažymi, kad nesant lietaus ir pučiant stipriems vėjams gaisrai sparčiai plinta.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.