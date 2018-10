Penktadienį Kenijoje pirmoji JAV ponia M. Trump glostė ir maitino drambliukus ir išsirengė į safarį. Tai trečiasis jos savarankiškos kelionės po Afriką etapas. M. Trump kelionė kontrastuoja su nemalonia situacija Vašingtone, tačiau šįkart kilstelėti antakius privertė buvusio modelio apdaras.

Donaldo Trumpo žmona atrodė atsipalaidavusi ir laiminga, kai pieno mišiniu iš butelio girdė drambliuką Davido Sheldricko laukinės gamtos globos organizacijoje, pagarsėjusioje savo veikla laukinėje gamtoje gelbstint našlaičius gyvūnus.

Visgi jos apdaro pasirinkimas – balta kolonijinio stiliaus safario skrybėlė – „Twitter“ susilaukė kritikos ir palyginimo su „kolonijos administratore“.

Safario skrybėlės, kurias daugiausia rinkdavosi ginkluotosios pajėgos britų kolonijose XIX a., šiandien išlieka kolonijinio valdymo ir priespaudos simboliu.

M. Trump apranga priminė Meryl Streep 1985-ųjų filme „Mano Afrika“ („Out of Africa“) vilkėtą kostiumą, skelbia usatoday.com.

„Oskaro“ laimėtoja šiame filme vaidino baronienę Karen von Blixen – Kenijoje gyvenusią danų rašytoją.

Kritikai „Twitter“ iškėlė pirmosios ponios apdaro pasirinkimo klausimą, kai kurie jų aprangą netgi palygino su Helovino kostiumu.

„Šauni skrybėlė! Ar ji pirkta Helovino kostiumų parduotuvėje?“ – rašė vienas „Twitter“ vartotojas.

„Kolonistų apranga! Ką ji sau galvojo, pasirodydama Afrikoje šitaip apsivilkusi. Kairėje esanti nuotrauka atrodo tarsi daryta 1935-aisiais. Kultūrinių normų ir tradicijų suvokimo stoka mane trikdo. Tokia ta Melania Trump ir jos „Be Best“, – piktinosi kitas „Twitter“ narys.

„Be Best“ („Būk geriausias“) – tai M. Trump visuomenės informavimo kampanija, kuria siekiama padėti vaikams.

„Melania galvoja, kad ji yra Meryl Streep filme „Mano Afrika“, - rašė dar vienas „Twitter“ narys.

„Melania Trump išsiruošė į safarį Kenijoje su baltu safario šalmu – Europos kolonijonio valdymo Afrikoje simboliu“, – stebėjosi kitas „Twitter“ vartotojas, pridėjęs ikonėlę su iš nusivylimo delnu uždengtu veidu.

„Oho, aš Afrikoje – pažaiskime ir persirenkime kolonistais! GĖDA”, – skelbė pasipiktinusi kito socialinio tinklo vartotojo žinutė.

„Melania Trump Kenijoje pasipuošė kolonistų skrybėle. Tai simbolizuoja Vakarų kolonializmą Afrikoje, o ji pasirinko tokią aprangą“, – bylojo dar viena žinutė.

„Aš asmeniškai manau, kad JAV pirmosios ponios sprendimas vilkėti safario šalmą yra deramas, – rašė dar vienas asmuo, o tuomet ėmė kabinėtis prie pirmosios ponios aprangos pasirinkimo. – Kenijoje ji atstovavo vyraujančiam baltųjų režimui, kurio politika ir ideologinis pagrindas yra ankstesnių imperializmo formų, kurias ir simbolizuoja safario šalmas, tąsa“.

Tai nebe pirmas kartas, kai M. Trump apranga buvo aptarinėjama socialiniuose tinkluose. Balandį dėl balto kostiumo ir skrybėlės derinio ji susilaukė palyginimų su Beyonce ir serialo „Skandalas“ („Scandal“) veikėja Olivia Pope.

