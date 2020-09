Kaip rašo news.com.au, Kastelorizo (oficialiai – Megistės) sala, skalaujama rytinių Viduržemio jūros vandenų – tiesiog idealaus grožio vieta, tikras rojus žemėje. Ramiame uoste jūra supasi žvejų laiveliai, alyvmedžiais apaugusios kalvelės nubarstytos spalvingais nameliais. Kaip akcentuojama turizmo puslapyje, ši vos 12 kvadratinių metrų sala – tikras atokus „Egėjo jūros brangakmenis“.

Tik ne viskas taip idiliška, kaip kad norėtųsi. Vandenyse, supančiuose šią mažytę salą ir dvi Europos valstybes, oficialiai viena kitą vadinančias sąjungininkėmis, tvyro nemenka įtampa.

Jau įvyko Graikijos ir Turkijos laivų susidūrimas. Vienas ekspertas teigia, kad šalys ir vėl balansuoja „ant karo ribos“, ir, deja, šį kartą nė viena valstybė nenori paspausti stabdžių.

Vyksta konfliktas, įtraukęs ir Kiprą, Prancūziją, Libiją, Egiptą, Izraelį, Jungtines Valstijas ir kitų šalių. Turkijos prezidentas Receptas Tayyipas Erdoganas reikalauja, kad Graikija sėstų prie derybų stalo, nes priešingu atveju gresia rimti nemalonumai.

„Jie turi du pasirinkimo variantus: arba pradės suprasti politikos ir diplomatijos kalbą, arba atsidurs situacijoje, kai skaudžių patirčių nebeišvengsi“, – pareiškė Turkijos prezidentas.

Megistės saloje ši problema labai aiški. Sala, priklausanti Dodekaneso salų grandinei, yra labiausiai į Rytus nutolęs gyvenamas Graikijos kampelis. Salą nuo sostinės Atėnų skiria daugiau nei 550 kilometrų. O vos už dviejų kilometrų – Turkijos pakrantė. Giedrą dieną iš salos Turkiją galima ne tik pamatyti, bet ir nuplaukti ten, pavyzdžiui, papietauti.

Tiek Graikija, tiek Turkija priklauso NATO kariniam aljansui, tačiau jų santykius temdo ilgamečiai nesutarimai. Vienas iš didžiausių kliuvinių yra tas, jog nemažai Graikijos salų, įskaitant ir Megistę, yra labai arti Turkijos – pavojingai arti.

Ir ši įtampa vargina jau labai seniai, tačiau kaip reikiant širšių lizdą pajudino neseniai rytinėje Viduržemio jūros teritorijoje aptiktos gausios dujų atsargos. Dabar keliamas klausimas, ar tie ištekliai priklauso Graikijai ar Turkijai.

„Rytinėje Viduržemio jūros dalyje per pastaruosius penkerius metus viską pakeitė regiono jūriniai gamtinių dujų ištekliai“, CNN aiškino Michaelis Tanchumas, vyresnysis Austrijos Europos ir saugumo studijų instituto mokslo darbuotojas.

Dėl šios priežasties regionas virto „esminiu mūšio laiku, kuriame susilieja didesnės geopolitinės problemos, įskaitant klausimus, susijusius su Europos Sąjunga ir Artimaisiais Rytais bei Šiaurės Afrikos regionu“, pridūrė M. Tanchumas.

Ginčytina teritorija taip pat yra susijusi su teritorinėmis Kipro pretenzijomis. Ši sala tebėra padalinta į dvi dalis: pietuose – ES narė, kurioje kalbama graikiškai, tarptautiniu mastu pripažinta Kipro Respublika, šiaurėje – savavališkai apsiskelbusi Šiaurės Kipro turkų respublika, kurią pripažįsta tik Turkija.

Kipro Respublika tokioms tarptautinėms kompanijoms kaip Italijos ENI ir Prancūzijos „Total“ yra išdavusi licencijas rytinėje Viduržemio jūros dalyje ieškoti dujų telkinių. Turkijos vyriausybė tvirtina, kad tokiu būdu turkiškoji Kipro dalis netenka regione esančių angliavandenilių išteklių.

„Tiek Prancūzija, tiek Jungtiniai Arabų Emyratai, su kuriais ji palaiko artimą partnerystę, varžosi su Turkija dėl įtakos Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje. Rytinė Viduržemio jūros dalis yra ta vieta, kurioje Prancūzija ir Jungtiniai Arabų Emyratai gali daryti spaudimą Turkijai, o šį regioną Turkija laiko gyvybiškai svarbiu savo nacionaliniams interesams. Tad Turkija atsidūrė nepalankioje situacijoje, Ankara reaguoja sustiprindama eskalaciją“, – aiškino M. Tanchumas.

Situacijos, kai susitarimas taps nebeįmanomas, rizika yra akivaizdi. „Jau įvyko vienas Graikijos ir Turkijos karo laivų susidūrimas – jo metu kiek nukentėjo Turkijos laivas“, – rugpjūtį įvykusį incidentą priminė M. Tanchumas.

Mokslininkas pridūrė: „Apsiskaičiavimo ar kitokių incidentų, apimančių atvirą susidūrimą, kurių niekas nenori, pavojus dabar yra rizikingai didelis“.

