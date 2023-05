Baltarusijos Konstitucijos komisijos narys Jurijus Voskresenskis aiškina, neva taip susiklostė dėl prastos prezidento savijautos, kurią lėmė įtemptas darbo grafikas.

J. Voskresenskis patikslino, esą A. Lukašenka kažkokių rimtesnių sveikatos problemų neturi, tik dėl įtemptos dienotvarkės, su kuria jis priverstas tvarkytis nuo metų pradžios, jo savijauta neva kiek pablogėjo.

„Vakarykštė nemaloni situacija (kai A. Lukašenka neliko pietų su V. Putinu ir NVS lyderiais – „Delfi“) susijusi su tuo, kad Baltarusijos prezidentui dėl įtempto darbo grafiko sustreikavo sveikata. Pastaraisiais metais A. Lukašenka demonstravo kone auksinį valdymo standartą. Be jokios abejonės: toks įtemptas grafikas neigiamai paveikė jo savijautą“, – teigia politikas.

Savo ruožtu Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad A. Lukašenka nedalyvavo, nes jam reikėjo išvykti į šventinius renginius Minske.

Antradienį A. Lukašenka tradiciškai dalyvavo gegužės 9-osios parade Maskvoje, tačiau paradui pasibaigus, jis iškart grįžo į Minską, neliko pietų su V. Putinu ir kitais į Maskvą atvykusiais NVS šalių lyderiais.

Ukrainietiškuose portaluose netgi buvo rašoma, esą A. Lukašenką į oro uostą lydėjo greitosios pagalbos automobilis.

Vėliau pranešta, kad A. Lukašenka antradienį dar dalyvavo renginiuose Minske, tačiau tradicinės kalbos Pergalės dieną nepasakė – kalbą sakė Baltarusijos gynybos ministras.

Spėliones, kad A. Lukašenka turi sveikatos problemų, dar labiau pakurstė tai, kad Maskvoje Baltarusijos lyderis nėjo pėsčiomis drauge su visais iki nežinomo kareivio kapo, o buvo nuvežtas automobiliu.

Be to, pastebėta, kad ant dešinės rankos A. Lukašenkai buvo tvarstis.

Today in Moscow Lukashenko wore a bandage on his right hand. Just like in July 2020. Could it be that he had a catheter in his hand again? pic.twitter.com/CImVFUTbsq