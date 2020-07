Dėl klaidinančios informacijos apie Covid-19 „Twitter“ ištrynė kelias Trumpo žinutes

Prieš tai jau „Facebook“ tinklas ištrynė prieštaringai vertinamą vaizdo įrašą, kurį, anot „The Washington Post“, prieš tai peržiūrėjo daugiau kaip 14 mln. žmonių. Įraše medikai teigia, kad kaukių dėvėjimas kovoje su pandemija nėra reikalingas. Be to, jie antimaliarinį preparatą hidroksichlorokiną vadina veiksmingu vaistu nuo Covid-19.

„Mes pašalinome įrašą, nes jame pateikiama klaidinga informacija apie vaistus nuo Covid-19 ir gydymo galimybes“, - pareiškė tinklo atstovas.

D. Trumpas ilgai abejojo kaukių nauda ir jau kelis mėnesius agituoja vartoti hidroksichlorokiną. Mokslininkai pandemijos pradžioje reiškė viltį, kad vaistas nuo maliarijos gali padėti kovoti su koronavirusu. Tačiau dabar daugelis jų yra kitokios nuomonės. JAV maisto ir vaistų administracija (FDA) birželį atšaukė leidimą naudoti šį medikamentą Covid-19 gydyti.

D. Trumpas pirmadienio vakarą paskelbė kelias tviterio žinutes, kuriose liaupsina hidroksichlorokiną. Prezidentas, be to, pasidalijo žinute, kurioje užsipuolamas aukštas JAV virologas Anthony‘is Faucis. Baltųjų rūmų kovos su koronavirusu štabo narys per pandemiją „daugeliu temų klaidino“ visuomenę, be kita ko, hidroksichlorokino klausimu, teigiama žinutėje.