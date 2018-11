Įtariamieji, tarp kurių yra buvusių pajėgų vadų, kaltinami nužudę dvi moteris ir mažiausiai tuziną kroatų karių, kurie 1993 metais buvo sulaikyti Bosnijos Križančevo kaime, rašoma generalinės prokuratūros išplatintame pranešime. Po šio karo praėjus ketvirčiui amžiaus dar nė vienas asmuo nėra nuteistas už tame kaime surengtas masines žudynes, laikomas vienu kruviniausių nusikaltimų prieš Bosnijos kroatus per tą konfliktą. Bosnių musulmonų pajėgos kartu su užsienio musulmonų savanorių kovotojų būriu tą kaimą užpuolė 1993 metų gruodžio 22 dieną. 1992–1995 metais vykusio karo metu tas savanorių iš užsienio būrys kovėsi bosnių musulmonų pajėgų pusėje. Susiję straipsniai: Naujas Kremliaus statytinis Europos pašonėje kėsinasi įsiūbuoti konfliktą Balkanuose Bosnijos ir Hercegovinos serbų atstovu į šalies prezidiumą išrinktas nacionalistas Miloradas Dodikas Tą pačią dieną kaime buvo išžudyti 34 kroatų kariai ir grupė sulaikytų civilių, tarp kurių buvo moterų ir senyvo amžiaus žmonių. Maždaug 30 kitų sulaikytų karių buvo išgabenti į užsieniečių savanorių būrio stovyklą Zenicos mieste. Jie taip pat buvo nužudyti. „Ant palaikų... matyti kankinimo ir luošinimo žymių“, – rašoma prokuratūros pranešime. Nors karo metu kroatai ir musulmonai drauge kovėsi prieš Bosnijos serbų pajėgas, 1993–1994 metais 11 mėnesių jie taip pat kovojo tarpusavyje. Šis konfliktas nusinešė 100 tūkst. gyvybių ir milijonus žmonių privertė palikti savo namus.

