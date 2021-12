Lenkijos specialiosios tarnybos gruodžio 16 d. į Baltarusiją pabėgusį Lenkijos karį Emilį Czeczko įtaria šnipinėjimu, skelbia onet.pl.

Portalo onet.pl pašnekovas pareiškė, kad kai E. Czeczko pažeidė įstatymą ir būtų buvęs atleistas iš tarnybos, Baltarusija galėjo jam pasiūlyti kirsti sieną, kad panaudotų karį propagandiniais tikslais.

„Jeigu Lenkijos kariuomenės uniformą vilkintis karys kirstų Baltarusijos sieną, jį arba nušautų, arba sulaikytų ir ne vieną dieną tardytų“, – sakė portalo šaltinis.

Taip pat specialiosios tarnybos nagrinėja kario giminystės ryšius: jam artimas žmogus neva yra užmezgęs santykius su Baltarusijos piliečiu.

Anksčiau Lenkijos karo policijos vyriausiojo komendanto atstovas spaudai papulkininkis Artūras Karpenka laikraščiui „Wyborcza“ papasakojo, kad 2021 m. rugsėjo mėnesį E. Czeczko buvo nuteistas už smurtą prieš artimą žmogų, o gruodžio 12-ąją – sulaikytas neblaivus prie vairo. Atlikus tyrimą, jo organizme buvo rasta ir marihuanos pėdsakų.

„Daug detalių rodo tai, kad Mozūrijos 11-ojo artilerijos pulko karys Emilis Czeczko, dezertyravęs iš Lenkijos ginkluotųjų pajėgų, galėjo būti Baltarusijos šnipu arba Lukašenkos režimo informatoriumi“, – teigiama pranešime.

Emilis Czeczko © Stopkadras

Remiantis onet.pl duomenimis, „ši versija yra viena rimčiausių iš visų, kurias tiria Lenkijos specialiosios tarnybos“. Taip pat pranešama, kad pabėgusio kario sesuo turėjo ryšių su Baltarusijos piliečiu, o pats E. Czeczko Baltarusijoje turėjo pažįstamų.

Kaip rašo portalas, gruodžio 12 d. policininkai E. Czeczko sulaikė neblaivų prie vairo. Alkoholio kiekis kraujyje siekė beveik 1,5 promilės. Buvo atliktas ir narkotinių medžiagų tyrimas, kurio rezultatai parodė, kad anksčiau karys rūkė marihuanos. Visgi vyras neprisipažino pareigūnams, jog yra profesionalus karys, todėl nebuvo iškviesta karo policija.

Portalas pažymi, kad karys suprato, jog kariuomenė greitai sužinos apie jo nusižengimus, ir jis bus atleistas iš tarnybos.

Penktadienį Lenkijos ir Baltarusijos pareigūnai pranešė, kad vienas lenkų karys, patruliavęs prie Europos Sąjungos rytinės sienos su Baltarusija, dezertyravo ir paprašė ten politinio prieglobsčio.

Įtampa pasienyje tvyro jau kelis mėnesius, tūkstančiams migrantų bandant patekti į ES.

Bendrija kaltina Baltarusijos režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija keršijant už bloko sankcijas Minskui dėl represijų prieš opoziciją.

Baltarusija tokius kaltinimus neigia ir kritikuoja migrantų neįsileidžiančias ES nares – Lietuvą, Latviją ir Lenkiją.

Baltarusijos sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad minėtą lenkų karį sustabdė jos pareigūnai ir kad jis „pasiprašė politinio prieglobsčio šalyje“.

Tarnyba nurodė, kad karys, kurį ji pavadino Emiliu Czeczko, buvo sustabdytas ketvirtadienį netoli Tušemlios pasienio kontrolės punkto.

Režimo kontroliuojama žiniasklaida tuomet paskelbė interviu su tuo kariu, kuris sakė, kad „dezertyravo iš kariuomenės pabėgęs per aštrią vielą“.

„Nusirengiau uniformą ir be rūbų, nuogas, bėgau Baltarusijos link“, – remiantis vertimu į rusų kalbą teigė jis.

Vyras sakė, kad „neįmanoma tylėti apie tai, kas vyksta Lenkijos teritorijoje“.

Baltarusijos pasieniečiai pareiškė, kad jis nepritaria griežtai Lenkijos politikai nelegalios migracijos atžvilgiu.

Per Baltarusijos nacionalinę televiziją, kuri yra griežtai kontroliuojama valstybės, anksčiau šiais metais buvo parodytas interviu su Baltarusijos opozicijos tinklaraštininku Ramanu Pratasevičiumi po to, kai jo lėktuvas buvo priverstas leistis Minske. Jo šeima ir bendražygiai teigė, kad tas interviu įrašytas per prievartą.

Kiek vėliau Lenkijos kariuomenė paskelbė pareiškimą, kuriame patvirtino, kad įvyko „gėdingas, vienkartinis dezertyravimo atvejis“.

„Jis kirto Baltarusijos sieną ir įžeidė Lenkijos kariuomenę“, – teigiama jame.

Lenkų gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas sakė, kad tas karys „turėjo rimtų problemų su teise ir buvo pateikęs prašymą palikti kariuomenę“.

„Jis niekada neturėjo būti paskirtas į tarnybą pasienyje. Paprašiau paaiškinimo, kas už tai atsakingas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ sakė ministras.

Kariuomenė savo ruožtu vėliau pranešė, kad trys dezertyravusio kario vadai buvo atleisti.

Tūkstančiai migrantų iš Vidurinių Rytų, įskaitant daug Irako autonominio Kurdistano regiono gyventojų, praeitą mėnesį buvo įstrigę stovykloje prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos. Jų pastangos neteisėtai patekti į ES teritoriją kursto įtampą tarp Vakarų šalių ir Baltarusijos bei ją remiančios Rusijos.

Tačiau Lietuva, Lenkija ir Latvija sugriežtino savo sienų apsaugą, pasienyje dislokavo kariuomenę ir nuteisė pjaunančios vielos užtvaras, kad sustabdytų iš Baltarusijos nelegaliai sieną kertančius migrantus.

Lenkija ėmėsi griežčiausių priemonių migrantams sustabdyti. Ji kriminalizavo neteisėtą sienos kirtimą ir pasienio regione įvedė nepaprastąją padėtį, sutelkė tūkstančius policininkų ir karių.