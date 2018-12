Patalpas apieškoję policininkai sprogmenų nerado, ir vėliau redakcijos darbuotojams buvo leista grįžti į savo darbo vietas. Maždaug pusantros valandos trukusi drama priminė panašią evakuaciją spalį, kai CNN būstinėje Niujorke buvo rastas sprogstamasis užtaisas. Ketvirtadienį evakuacija prasidėjo kiek po 22 val. 30 min. (penktadienį 5 val. 30 min. Lietuvos laiku), kai visame biure ėmė gausti gaisro pavojaus sirenos. Tuo metu per televiziją pradėta transliuoti iš anksto įrašyta programa. Po valandos CNN pradėjo transliaciją „Skype“ programa. „Žmonės stebisi, kodėl mato mane per „Skype“, kodėl kilo tokių techninių nesklandumų. Mums teko nutraukti tiesioginį eterį, nes CNN telefonu sulaukė grasinimo susprogdinti“, – sakė laidų vedėjas Donas Lemonas. „Buvome evakuoti. Žinome tiek pat, kiek ir jūs“, – pridūrė jis. Apie vidurnaktį vietos laiku CNN ir policija pranešė, kad patalpos saugios ir žmonės gali grįžti į pastatą. Spalį CNN biuras buvo evakuotas aptikus paketą, kuriame buvo sprogstamasis užtaisas. Susiję straipsniai: Dėl grasinimų sprogimu Niujorke evakuota CNN redakcija Tąsyk virtinė prezidento Donaldo Trumpo oponentų, tarp jų Hillary Clinton ir Barackas Obama, sulaukė siuntinių su vamzdelinėmis bombomis. Dėl paštu išsiųstų bombų policija sulaikė Floridos gyventoją 56 metų Cesarą Sayocą. Vyrui gresia įkalinimas iki gyvos galvos, jei bus pripažintas kaltu.

