Ties šiuo oro uostu pastebėti dronai tris dienas iš eilės trikdė Gatviko darbą judriu šventiniu laikotarpiu ir sutrikdė dešimčių tūkstančių žmonių kelionių planus. „Tebevykstant mūsų tyrimams dėl bepiločių skraidyklių nusikalstamo naudojimo, smarkiai sutrikdžiusius skrydžius į Gatviko oro uostą ir iš jo, Sasekso policija gruodžio 21 dieną po 22 val. (vietos, šeštadienio vidurnaktį Lietuvos laiku) atliko du areštus, sakė policijos vyriausiasis inspektorius Jamesas Collisas. Dronai, skraidantys virš antro judriausio Didžiosios Britanijos oro uosto, pirmąkart buvo pastebėti trečiadienio vakarą. Tuomet buvo sustabdyti visi skrydžiai, o kilusi sumaištis paveikė daugiau kaip 120 tūkst. žmonių. Dėl šio incidento netgi buvo pasitelkti kariškiai, atgabenę į Gatviką kovos su bepilotėmis skraidyklėmis įrangos. Sasekso policijos tinklalapyje paskelbtame pranešime sakoma, kad tyrimas tebevyksta ir kad pareigūnai naudoja „įvairią taktiką“, turinčią „didinti gebėjimą pastebėti tolesnius dronų įsibrovimus ir mažinti jų poveikį“. „Toliau raginame visuomenę, keleivius ir platesnę bendruomenę aplink Gatviką būti budrius ir padėti mums, nedelsiant pranešant, jeigu jie mano turintys informacijos, galinčios mums pagelbėti patraukti atsakomybėn kaltuosius“, – pridūrė policija. „Visos tyrimo gijos liks mums atviros, kol įsitikinsime, kad sumažinome tolesnes grėsmes keleivių saugumui“, – pabrėžė teisėsauga.

