„Dėl J. Prigožino – turime palaukti, kol praeis karo rūkas“, – M. Podoliakas rašė socialiniame tinkle „X“ (anksčiau „Twitter“).

Tačiau, anot jo, akivaizdu, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas visko bijo ir niekam nieko neatleidžia, ypač po birželį J. Prigožino įvykdyto sukilimo, ir tik laukė tinkamo momento.

„Taip pat akivaizdu, kad J. Prigožinas pasirašė sau mirties nuosprendį, kai patikėjo keistomis Aliaksandro Lukašenkos „garantijomis“ ir vos ne dar absurdiškesniu V. Putino „garbės žodžiu“, – rašė Ukrainos prezidento patarėjas.

M. Podoliakas mano, kad demonstratyvus J. Prigožino ir „Wagner“ vadų pašalinimas praėjus dviem mėnesiams po bandymo įvykdyti perversmą galėtų būti V. Putino žinutė Rusijos elitui prieš 2024 m. rinkimus: „Kovokite, nes nelojalumas tolygu mirčiai“.

Susiję straipsniai „Wagner“ kovotojai gali bandyti išvykti iš Baltarusijos į Rusiją

A video shared by Russian online news publication Mash on Telegram on Aug. 23 shows the crash site of Wagner Group's boss Yevgeny Prigozhin’s private plane in Russia's Tver Oblast.