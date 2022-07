Šimtai turistų ir gyventojų šeštadienį buvo evakuoti iš populiaraus kurorto Graikijos Lesbo saloje, gaisrui sunaikinus namus Vateros pajūrio kaime. Tirštų dūmų debesys užgožė saulę ir nusidriekė virš jūros, liepsnos siautėjo už kelių metrų nuo namų, priversdamos žmones bėgti, kiti mėgino apsaugoti namus nuo žarijų.

Šeštadienį Graikiją užklupo karščio banga, kuri, manoma, truks 10 dienų. Kai kuriuose regionuose temperatūra pakils iki 42 laipsnių Celsijaus, baiminamasi daugiau gaisrų.

Šeštadienį 10 val. (7 val. GMT laiku) Lesbo saloje kilęs gaisras plito dviem frontais – Vrisos kaimo link ir Vateroje. Policija pranešė, kad iš dviejų Vateros viešbučių ir 92 namų evakuota 450 žmonių. Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba anksčiau pranešė iš Vateros paplūdimio evakavusi devynis žmones, įskaitant penkis užsieniečius. Smarkioms liepsnoms gesinti ugniagesiai dislokavo septynis ugniagesių lėktuvus ir sraigtasparnį.

Vakarų Lesbo meras Taxiarchis Verras nurodė evakuoti judrų paplūdimio kurortą vadovaudamasis ugniagesių patarimu ir imdamasis atsargumo priemonės, pranešė Atėnų naujienų agentūra. Gaisras nusiaubė mažiausiai du namus, pranešė valstybinė televizija ERT.

Šeštadienį ugniagesiai trečią dieną gesino gaisrą Dadijos nacionaliniame parke, garsėjančiame juodųjų grifų kolonija, šiaurės rytiniame Evro regione. Ugniagesių atstovas Yiannis Artopoiosas šeštadienio popietę sakė, kad gaisras Dadijoje „ypač stiprus“. ERT TV duomenimis, vėlyvą šeštadienio popietę jis artėjo prie Dadijos kaimo. Su gaisrais Evre kovojo apie 320 ugniagesių ir 68 ugniagesių mašinos bei daugybė savanorių. Tačiau jų pastangas apsunkino tiršti dūmai ir vėjo trūkumas, taip pat didelė drėgmė naktį, tai trukdė iš oro gesinti gaisrą.

Didžiausias gaisras šalyje siautė 2018 m. pakrantės Mati vietovėje, žuvo 102 žmonės. Šeštadienį pajūrio miestelyje vyko pamaldos žuvusiesiems atminti. Per karščio bangą ir miškų gaisrus pernai Graikijoje buvo sunaikinta 103 tūkst. hektarų ploto, žuvo trys žmonės. Šiemet per gaisrus kai kuriose Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos dalyse išdegė didesni žemės plotai nei per visus 2021 metus.